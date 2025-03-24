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Делегации России и США проводят в Эр-Рияде переговоры об урегулировании конфликта в Украине

24 марта 2025 08:16
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Внимание всего мира вновь приковано к Эр-Рияду. 24 марта в столице Саудовской Аравии будет предпринята очередная попытка достичь мира в Украине. Делегации России и США проводят переговоры об урегулировании конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации России и США проводят в Эр-Рияде переговоры об урегулировании конфликта в Украине-2

Стороны обсудят возобновление черноморской зерновой инициативы. Таких договоренностей достигли в ходе телефонного разговора президентов двух стран. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, что помимо этого могут обсуждаться и другие вопросы, связанные с перемирием. Помощник главы Белого дома по национальной безопасности подтвердил, что делегации сосредоточатся на вопросе прекращения боевых действий в акватории Черного моря. Российскую делегацию возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

# Международная политика # Россия # США # Украина

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