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Лукьянов: Путин не пойдёт на охлаждение отношений с Китаем ради улучшения отношений с Америкой

24 марта 2025 10:12
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Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Лукьянов: Путин не пойдёт на охлаждение отношений с Китаем ради улучшения отношений с Америкой-2

Федор Лукьянов, главный редактор издания «Россия в глобальной политике»:
Китайские друзья наши, конечно же, очень взволнованы происходящим, потому что та диспозиция, которая, честно скажем, их в общем-то устраивала в предшествующие три с лишним года, когда России некуда деваться, у нее нет другого крупного, надежного, опорного партнера, кроме Китая. Но эта ситуация Китай устраивала, она очень была для него благоприятна. Я не хочу сказать, что Китай этим злоупотреблял или пользовался, но, во всяком случае, понятно, что это гораздо комфортнее, чем ситуация, когда твой крупный важный партнер одновременно занимается развитием отношений с твоим другим крупным важным партнером, но и соперником, и оппонентом.

Здесь, мне кажется, у китайских коллег оснований для серьезного беспокойства нет, потому что, на самом деле, как говорили российские представители, это абсолютная правда. То, что сейчас происходит, если вообще будет успешно, это значит, что Россия хочет довести свои отношения с Соединенными Штатами примерно до такого уровня, как они есть сейчас у Китая с Соединенными Штатами. Я не верю в то, что президент Путин при любых раскладах и обстоятельствах пойдет на охлаждение отношений с Китаем ради того, чтобы улучшить отношения с Америкой. Путин слишком опытный политик, он слишком хорошо понимает реальность и сегодняшнюю, и завтрашнюю. То есть России в принципе выгоден и удобен вот этот большой треугольник. На самом деле, он удобен всем был бы, потому что это надежнее, чем две конфронтации.

# Федор Лукьянов # Международная политика

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