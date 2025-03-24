Боровик: Трамп предложил России продать «Северные потоки», Лукашенко более широко осветил этот вопрос

Вадим Боровик, политолог:

Что Трамп предложил Российской Федерации? Передать, продать «Северные потоки». Владимир Владимирович справедливо сказал: купи у них, правильно? Трамп ищет свою выгоду. Александр Григорьевич более широко осветил этот вопрос. Давайте будем объективны. Он сказал, что если бы Российская Федерация и Европа объединили свои возможности – ресурсы России, территории и прочее, и технологии Европы – то никто бы не мог противостоять такому союзу. Он высказался, что это была бы здравая позиция со стороны Европы, и то, что Европа накаляет эскалацию, это неправильный шаг. Он абсолютно трезво оценивает ситуацию, Александр Григорьевич.

Он говорит о том, что вот эта схема «Один пояс – один путь», когда мы через Китай торгуем в Европу и нормально взаимодействуем с США, конечно, нам выгодно, но это невыгодно Соединенным Штатам Америки. Поэтому давайте так. Сегодня я, как здравомыслящий человек, конечно, поддерживаю этот хороший тренд. Я еще раз говорю, это такая хрустальная ваза, которую надо оберечь. Но нужно трезво оценивать ситуацию. Сегодня США стараются максимальную выгоду извлечь из этой ситуации. И нужно очень трезво оценивать наши возможности.