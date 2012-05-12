Игорь Шуневич назначен министром внутренних дел Республики Беларусь

Новости Беларуси. С этого дня Министерством внутренних дел будет руководить новый министр. Президент Александр Лукашенко освободил генерал-лейтенанта милиции Анатолия Кулешова от должности министра МВД с зачислением его в распоряжение этого ведомства. Министром внутренних дел назначен его первый заместитель – полковник Игорь Шуневич.

О необходимости реформировать МВД президент говорил сегодня на встрече с госсекретарем Совета безопасности Леонидом Мальцевым.

Александр Лукашенко:

Я выступая с посланием сказал, что мы будем продолжать реформирование силовых органов власти, силовых структур. Естественно, реформирование, как мы всегда это делали, аккуратно должно быть, без всяких революционных замашек, переделов, разделов. Так, как мы всегда это делали, не обижая людей, не настраивая их против себя. Там, где надо подтягивать вопросы — будем подтягивать, где надо реформировать — будем реформировать. Я говорил об МВД. К сожалению, у старого министра со здоровьем небольшие проблемы есть. Но я думаю, он человек сильный — выкарабкается. Мы будем помогать насколько возможно. Но он сам предлагает заменить его на этой должности. Реформа МВД — это вопрос номер один. Надо убрать несвойственные функции для МВД, как мы это делали по Следственному комитету.

Реформа МВД будет завершаться с новым министром. Игорь Шуневич в 1992 году окончил Академию милиции МВД. Служил на различных должностях в системе органов внутренних дел Беларуси. Прошел путь от рядового следователя до заместителя начальника УВД Минского облисполкома. Последние пять лет работал в Комитете Госбезопасности. В январе этого года был назначен первым заместителем министра МВД — начальником криминальной милиции.

Во время ежегодного Послания белорусскому народу и Парламенту Президент подчеркнул, что в ближайший год, а возможно, и раньше Министерство внутренних дел будет полностью реформировано. Государство приступило к серьезному совершенствованию работы правоохранительной системы и в целом силового блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.