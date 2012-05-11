Мясникович: За каждым членом Правительства в течении месяца будут закреплены проблемные предприятия

Новости Беларуси. На заседании Совмина Беларуси 11 мая было заявлено, что за каждым членом Правительства в течении месяца будут закреплены проблемные предприятия. Соответствующее требование озвучил президент во время послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Как отметили в Правительстве, создавшаяся на проблемных производствах ситуация требует дополнительных управленческих решений. Такими организациями будут заниматься первые лица регионов и министерств и нести персональную ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Под персональную ответственность названных руководителей поручаю исправить ситуацию. Полагаю, что больше уговаривать не следует. Будем принимать в установленном порядке кадровые решения. Государство создало необходимые, нормальные я бы сказал, условия для экспорта. Нужна практическая работа. Ее во многих случаях нет.