Прямой эфир

Мясникович: За каждым членом Правительства в течении месяца будут закреплены проблемные предприятия

11 мая 2012 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На заседании Совмина Беларуси 11 мая было заявлено, что за каждым членом Правительства в течении месяца будут закреплены проблемные предприятия. Соответствующее требование озвучил президент во время послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Как отметили в Правительстве, создавшаяся на проблемных производствах ситуация требует дополнительных управленческих решений. Такими организациями будут заниматься первые лица регионов и министерств и нести персональную ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Под персональную ответственность названных руководителей поручаю исправить ситуацию. Полагаю, что больше уговаривать не следует. Будем принимать в установленном порядке кадровые решения. Государство создало необходимые, нормальные я бы сказал, условия для экспорта. Нужна практическая работа. Ее во многих случаях нет.

# Предприятия Беларуси # Правительство Беларуси # Государственная политика # Михаил Мясникович

Другие новости рубрики

Все новости
09 мая 2012 11:32

Лукашенко: Американцы просто пронизаны патриотизмом. Мы должны быть еще большими патриотами

09 мая 2012 06:03

Венок от Президента Беларуси возложен к могиле неизвестного солдата в Москве у Кремлевской стены

05 мая 2012 13:31

Выборы президента во Франции: перед днем голосования Франсуа Олланд опережает Николя Саркози примерно на 6%