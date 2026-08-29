Новости по тегу #Министерство внутренних дел Беларуси

За последние 24 часа в милицию поступило порядка 300 сообщений о попытках телефонного мошенничества.
Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание. Чтобы извлечь водителя из машины, потребовалась помощь спасателей.
Зафиксировано 27 эпизодов, в которых злоумышленники задействовали информационно‐коммуникационные технологии.
Оперативники задержали курьера аферистов.
МВД Беларуси приостановило расходные операции по 84 счетам.
Более 60 000 рублей изъято у курьеров мошенников.
Задержаны 3 курьера, работавшие на телефонных мошенников.
МВД: возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере.
При наличии незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а возделывание таких растений с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Правоохранители задержали 5 курьеров.
Задержаны 4 курьера, один из них – иностранец.
Задерданы 3 курьера, работавшие на телефонных мошенников.
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