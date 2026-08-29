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Новости по тегу #Министерство внутренних дел Беларуси

МВД: за сутки приостановлены расходные операции по 81 банковскому счету
29 августа 2026 09:09

МВД: за сутки приостановлены расходные операции по 81 банковскому счету

Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем
28 августа 2026 08:47

Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем

МВД: за сутки поступило свыше 300 сообщений о мошенниках
28 августа 2026 07:30

МВД: за сутки поступило свыше 300 сообщений о мошенниках

МВД: более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки
12 июня 2026 13:41

МВД: более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

МВД: около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки
10 июня 2026 11:40

МВД: около 600 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

МВД: более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки
03 июня 2026 08:46

МВД: более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

МВД: около 400 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки
02 июня 2026 09:59

МВД: около 400 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки

В Витебской области задержали организаторов незаконной охоты на краснокнижных животных
02 июня 2026 08:24

В Витебской области задержали организаторов незаконной охоты на краснокнижных животных

С 1 июня в Беларуси стартует специальная программа «Мак»
30 мая 2026 13:39

С 1 июня в Беларуси стартует специальная программа «Мак»

В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД
30 мая 2026 10:48

В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД

МВД: за сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников
29 мая 2026 07:26

МВД: за сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников

За сутки у курьеров телефонных мошенников изъято свыше 650 тыс. рублей – МВД
28 мая 2026 07:26

За сутки у курьеров телефонных мошенников изъято свыше 650 тыс. рублей – МВД