Лукашенко: Американцы просто пронизаны патриотизмом. Мы должны быть еще большими патриотами

Новости Беларуси. Традиционно в День Победы Александр Лукашенко общается и с журналистами. Отвечая на вопросы, президент отметил, что никто не должен отнять у нас победу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я об этом уже сказал, наверное, лет 15 назад, когда, вроде бы, не принято было об этом говорить, как-то стеснялись соответствующие руководители, которые должны были об этом говорить. Возьмите архив, посмотрите. Тогда мы забили тревогу первыми на постсоветском пространстве. О том, что попытка перевернуть историю, попытка обвинить руководителей Советского Союза, а с этого начиналось, – это не что иное, как начало атаки на нашу победу. И мы прямо сказали: «Да, ошибок в истории был много. И у нас не все гладко. Это естественно, особенно тогда. Были и крупные ошибки. Но никто не должен отнять у нас победу». В итоге мы победили. Мы на алтарь этой победы 30 млн советских людей положили. Три с лишним миллиона наших сограждан погибли. И это отразилось на всей послевоенной истории. Мы спасли человечество от «коричневой чумы», мы защитили Великобританию, Соединенные Штаты Америки, которые, казалось бы, далеко были от этого театра военных действий. Мы спасли немецкий народ от нацизма, и они, люди простые в Германии, благодарны нам за это. Европейцы благодарны нам за то, что мы освободили Европу.

Но политикам неймется. Особенно тогда. Тогда была атака после распада Советского Союза на нашу победу. Слава Богу, мы ее отстояли.

Возьмите, посмотрите, почитайте сегодняшнее выступление президента Российской Федерации. Он там уже прямо, по-моему, впервые говорит о нацизме, о том, что мы, советский народ, победили этот нацизм, и мы – наследники этой великой победы. Поэтому сегодня абсолютно точно можно констатировать, что мы свою победу, которую нам принесли те поколения, не только защитили, а отстояли. Это наша победа.

Что по поводу патриотизма, то эти вещи созвучны. Вчера сказанное и сегодняшний день. Не было бы патриотов, не было бы этого массового патриотизма, мы бы не имели этой победы. Ведь, что там греха таить, только наш дух, советских людей, наш народ, не имея в начале войны нормального оружия, чтобы даже защитить нашу страну, только советский человек своей кровью защитил нашу землю. Разве без патриотизма это было бы возможно? И сегодня патриотизм – это не только оружие в руках. Сегодня патриотизм в мозгах людей. Патриотизм, о котором я вчера говорил, – это и наша экономическая победа, это и сохранение наших социальных устоев, и наших традиций, в том числе и Дня Победы. Патриотизм – это многоплановое понятие. Поэтому, я не знаю, как некоторые социологи и прочие понимают это, но я это понимал так. И призывал весь белорусский народ, говорю это сегодня, что в основе всех наших успехов лежит патриотизм. Не будет его – не будет никаких успехов. Мы должны любить нашу родину.

Посмотрите на американцев. Это Советский Союз в квадрате. Они просто пронизаны этим патриотизмом. Они ведут захватнические войны, но считают, что они правы. Им вбили в мозги этот патриотизм, гордость за Соединенные Штаты Америки. А мы почему не имеем права сегодня не только говорить, но и быть патриотами? Мы должны быть еще большими патриотами. Мы имеем хорошую историческую основу и традиции. Поэтому патриотизм и еще раз патриотизм. Все другое к этому приложится. Будешь любить родину, будешь работать во благо этой родины – и экономические успехи будут, и заработная плата будет, и развитие будет, и благосостояние.