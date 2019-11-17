Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

Корреспондент Вероника Гришкова у нас сегодня рекордсмен по посещаемости избирательных участков. Ее геолокация в соцсетях сменяется едва ли не каждые полчаса.

Новости Беларуси. 17 ноября – основной день выборов в парламент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, активность сегодня в байнете можно оценить и по хэштегу «МОЛОДЕЖЬГОЛОСУЕТ». Белорусские селебрити также не упустили возможность засветиться перед камерой и сделать яркое селфи.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Певец Алексей Хлестов сегодня исполнил не только свой гражданский долг, но и профессиональный. Со многими выступлениями он проехался по избирательным участкам. Оцените атмосферу.

Алексей Хлестов, певец:

Атмосфера хорошая. Я где-то уже с одиннадцати часов был задействован. Довольно хорошая посещаемость. Все очень даже позитивненько. Мне нравится, что люди приходят и принимают решение.