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Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов

17 ноября 2019 16:13
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Новости Беларуси. 17 ноября – основной день выборов в парламент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Вероника Гришкова у нас сегодня рекордсмен по посещаемости избирательных участков. Ее геолокация в соцсетях сменяется едва ли не каждые полчаса.

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов -1

Впрочем, активность сегодня в байнете можно оценить и по хэштегу «МОЛОДЕЖЬГОЛОСУЕТ». Белорусские селебрити также не упустили возможность засветиться перед камерой и сделать яркое селфи.

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов -4

Вероника Гришкова, корреспондент:
Певец Алексей Хлестов сегодня исполнил не только свой гражданский долг, но и профессиональный. Со многими выступлениями он проехался по избирательным участкам. Оцените атмосферу.

Алексей Хлестов, певец:
Атмосфера хорошая. Я где-то уже с одиннадцати часов был задействован. Довольно хорошая посещаемость. Все очень даже позитивненько. Мне нравится, что люди приходят и принимают решение.

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов -7

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов -9

Какая атмосфера была на избирательных участках в Минске во время выборов? Рассказывает певец Алексей Хлестов -11

О том, какая атмосфера была на избирательных участках в столице, смотрите в видеоматериале.

# Выборы-2019 # Вероника Гришкова # Алексей Хлестов # Фотофакт

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