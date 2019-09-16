Идеальный портрет депутата. За кого белорусы готовы проголосовать?

Новости Беларуси. Очередной этап предвыборной кампании завершён. Во всех областях и в столице образованы участки для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно инициативные группы собирают подписи и проводят пикеты. Так какими же белорусы видят будущих депутатов? Галина Буро вместе с прохожими составляла идеальный портрет.

Для кого-то пол и возраст имеют значения, другие в приоритет ставят образование, семейный статус и даже уровень дохода будущего кандидата в депутаты. А некоторые и вовсе доверяют внутреннему чутью – говорят, кто будет человечнее смотреть с портрета, тому и доверят галочку в бюллетене. И если у каждого свои вкусы, то желание выбрать достойного – общее.

Для Веры Ревяковой нынешняя политическая кампания уже пятая. Работала в избирательной комиссии, бывала на участках в качестве общественного наблюдателя. В этот раз решила потрудиться в штабе потенциального кандидата.

Вера Ревякова член инициативной группы:

Желательно собрать не менее тысячи подписей за одного кандидата. Кампания началась положительно. Люди подходят, интересуются, спрашивают.

Предвыборная гонка в активной фазе. Впереди – почти два месяца осени. И они расписаны буквально по дням. Вот календарь.

Уже активно работают инициативные группы для выборов в Палату представителей. 17 октября мы узнаем имена кандидатов. А с 12 ноября стартует досрочное голосование. Основной день выборов 17 ноября.

Параллельно в Совет Республики продолжается выдвижение кандидатов, 13 октября их зарегистрируют, и уже 7 ноября сенаторов выберут на заседаниях депутатов местных Советов в каждой области и в городе Минске.

В стране завершилось и образование участков для голосования, их почти 6 тысяч. В одной только Гродненской области их около 700. Новые добавляются в быстрорастущих городах и районах. Например, в Островце, где благодаря строительству БелАЭС, значительно выросло число жителей.

Галина Буро, корреспондент:

А в этом молодом микрорайоне Гродно – Ольшанке – цифра населения уже выросла до 35 тысяч человек – столько же проживает в целых районах области. К выборам здесь откроются сразу три новых избирательных участка – в этой новой школе, которая считается самой большой в Гродненской области.

А вот чьи портреты мы всё же увидим на избирательных участках – вопрос пока открыт. Среди потенциальных кандидатов – представители всех слоёв общества: от медиков и бизнесменов до ремесленников и пенсионеров, видят себя в парламенте и безработные граждане. Александр Лукашенко: главное – чтобы в парламент пришли вменяемые, нормальные люди За депутатский мандат вновь поборются и опытные парламентарии – из нынешнего состава Палаты представителей. А это к вопросу о преемственности в законотворчестве.