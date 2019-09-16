Идеальный портрет депутата. За кого белорусы готовы проголосовать?
Новости Беларуси. Очередной этап предвыборной кампании завершён. Во всех областях и в столице образованы участки для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно инициативные группы собирают подписи и проводят пикеты. Так какими же белорусы видят будущих депутатов?
Галина Буро вместе с прохожими составляла идеальный портрет.
Для кого-то пол и возраст имеют значения, другие в приоритет ставят образование, семейный статус и даже уровень дохода будущего кандидата в депутаты. А некоторые и вовсе доверяют внутреннему чутью – говорят, кто будет человечнее смотреть с портрета, тому и доверят галочку в бюллетене. И если у каждого свои вкусы, то желание выбрать достойного – общее.
Для Веры Ревяковой нынешняя политическая кампания уже пятая. Работала в избирательной комиссии, бывала на участках в качестве общественного наблюдателя. В этот раз решила потрудиться в штабе потенциального кандидата.
Вера Ревякова член инициативной группы:
Желательно собрать не менее тысячи подписей за одного кандидата. Кампания началась положительно. Люди подходят, интересуются, спрашивают.
Предвыборная гонка в активной фазе. Впереди – почти два месяца осени. И они расписаны буквально по дням. Вот календарь.
Уже активно работают инициативные группы для выборов в Палату представителей. 17 октября мы узнаем имена кандидатов. А с 12 ноября стартует досрочное голосование. Основной день выборов 17 ноября.
Параллельно в Совет Республики продолжается выдвижение кандидатов, 13 октября их зарегистрируют, и уже 7 ноября сенаторов выберут на заседаниях депутатов местных Советов в каждой области и в городе Минске.
В стране завершилось и образование участков для голосования, их почти 6 тысяч. В одной только Гродненской области их около 700.
Новые добавляются в быстрорастущих городах и районах. Например, в Островце, где благодаря строительству БелАЭС, значительно выросло число жителей.
Галина Буро, корреспондент:
А в этом молодом микрорайоне Гродно – Ольшанке – цифра населения уже выросла до 35 тысяч человек – столько же проживает в целых районах области. К выборам здесь откроются сразу три новых избирательных участка – в этой новой школе, которая считается самой большой в Гродненской области.
А вот чьи портреты мы всё же увидим на избирательных участках – вопрос пока открыт. Среди потенциальных кандидатов – представители всех слоёв общества: от медиков и бизнесменов до ремесленников и пенсионеров, видят себя в парламенте и безработные граждане.
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За депутатский мандат вновь поборются и опытные парламентарии – из нынешнего состава Палаты представителей. А это к вопросу о преемственности в законотворчестве.
Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии:
Были рассмотрены все без исключения заявления от граждан, имеющих намерение выдвинуться кандидатами в депутаты, были зарегистрированы инициативные группы. Всего по Гродненской области таких заявлений о регистрации инициативных групп было подано 46 в окружные комиссии, 44 группы зарегистрировано, одной группе инициативной отказано в регистрации и один из граждан отозвал своё заявление.
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Сейчас инициативные группы продолжают сбор подписей за выдвижение потенциальных кандидатов в депутаты. Параллельно идёт процесс выдвижения трудовыми коллективами и политическими партиями. Меньше, чем через месяц раскроется главная интрига этого этапа кампании – будут названы имена претендентов на депутатский портфель.