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Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район

16 сентября 2019 16:22
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Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко представил депутатскому корпусу нового председатель Солигорского райисполкома,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район-1

Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район-3

Андрей Жайлович – руководитель с большим опытом. Занимал высокие должности, был заместителем председателя администрации Партизанского района Минска, возглавлял администрацию Московского. Депутаты единогласно проголосовали за нового главу района.

Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район-6



Андрей Жайлович, председатель Солигорского райисполкома:
Оказано высоко доверие. Очень важный для области и страны район. В первую очередь то, что обозначал глава государства, при назначении на должность  работа с людьми, выплата зарплаты, завершение уборочной и проведение электоральной кампании. Это ближайшие планы.

Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район-8

Новый председатель уже обозначил планы. В первую очередь – развитие экономики, малого и среднего бизнеса, инвестиционная деятельность, создание новых рабочих мест. Губернатор поручил Андрею Жайловичу детально разобраться также с проблемами ЖКХ, повысить дисциплину в сельском хозяйстве.

# Парламент Беларуси # Андрей Жайлович # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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