Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район

Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко представил депутатскому корпусу нового председатель Солигорского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко представил депутатскому корпусу нового председатель Солигорского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Андрей Жайлович – руководитель с большим опытом. Занимал высокие должности, был заместителем председателя администрации Партизанского района Минска, возглавлял администрацию Московского. Депутаты единогласно проголосовали за нового главу района.
Андрей Жайлович, председатель Солигорского райисполкома:
Оказано высоко доверие. Очень важный для области и страны район. В первую очередь то, что обозначал глава государства, при назначении на должность – работа с людьми, выплата зарплаты, завершение уборочной и проведение электоральной кампании. Это ближайшие планы.
Новый председатель уже обозначил планы. В первую очередь – развитие экономики, малого и среднего бизнеса, инвестиционная деятельность, создание новых рабочих мест. Губернатор поручил Андрею Жайловичу детально разобраться также с проблемами ЖКХ, повысить дисциплину в сельском хозяйстве.