Руководитель с большим опытом. Андрей Жайлович возглавил Солигорский район





Андрей Жайлович, председатель Солигорского райисполкома:

Оказано высоко доверие. Очень важный для области и страны район. В первую очередь то, что обозначал глава государства, при назначении на должность – работа с людьми, выплата зарплаты, завершение уборочной и проведение электоральной кампании. Это ближайшие планы.