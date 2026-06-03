Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм

От сопряжения экономических интересов к теме коллективной безопасности. В подмосковном парке «Патриот» прошло заседание Совета министров обороны государств – участников ОДКБ. Повестка, разумеется, с максимальной поправкой на все современные вызовы и актуальную обстановку в регионе. На встрече глав оборонных ведомств стран были представлены проекты решений по совершенствованию коллективных сил Организации, а также развитию совместной подготовки военных кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно обсуждались предложения провести учения по кибербезопасности и по созданию кибервойск – это довольно новое направление, где также необходима синхронизация действий. Также готовится документ об организации коллективных авиационных сил и мобильных подразделений ПВО. «Запад открыто готовится к войне». Вольфович обозначил дату возможной агрессии.

В 2026 году в рамках ОДКБ запланировано свыше 60 мероприятий, в том числе восемь крупных учений. Среди них – «Рубеж‑2026» в Казахстане с коллективными силами оперативного развертывания Центрально‑Азиатского региона, а также маневры «Взаимодействие» на территории России с коллективными силами оперативного реагирования и миротворческие учения «Нерушимое братство» в Беларуси. Сегодня на территории государств Восточной Европы размещено около 21 тысячи военнослужащих, задействованных в операциях США и НАТО по усилению так называемого восточного фланга Альянса. На этом фоне участники встречи обменялись оценками актуальных угроз и вызовов в зоне ответственности ОДКБ. Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Оценивая обстановку, сложившуюся в Восточно-Европейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока. Этот и другие вызовы, стоящие перед нашей Организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм. Мы способны не только обеспечить надлежащий ответ на современные вызовы и угрозы, но и стать движущей силой процесса формирования новой архитектуры международной безопасности.