Хренин: вызовы, стоящие перед ОДКБ, требуют способности действовать как единый организм
От сопряжения экономических интересов к теме коллективной безопасности. В подмосковном парке «Патриот» прошло заседание Совета министров обороны государств – участников ОДКБ. Повестка, разумеется, с максимальной поправкой на все современные вызовы и актуальную обстановку в регионе.
На встрече глав оборонных ведомств стран были представлены проекты решений по совершенствованию коллективных сил Организации, а также развитию совместной подготовки военных кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно обсуждались предложения провести учения по кибербезопасности и по созданию кибервойск – это довольно новое направление, где также необходима синхронизация действий. Также готовится документ об организации коллективных авиационных сил и мобильных подразделений ПВО.
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В 2026 году в рамках ОДКБ запланировано свыше 60 мероприятий, в том числе восемь крупных учений. Среди них – «Рубеж‑2026» в Казахстане с коллективными силами оперативного развертывания Центрально‑Азиатского региона, а также маневры «Взаимодействие» на территории России с коллективными силами оперативного реагирования и миротворческие учения «Нерушимое братство» в Беларуси.
Сегодня на территории государств Восточной Европы размещено около 21 тысячи военнослужащих, задействованных в операциях США и НАТО по усилению так называемого восточного фланга Альянса. На этом фоне участники встречи обменялись оценками актуальных угроз и вызовов в зоне ответственности ОДКБ.
Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Оценивая обстановку, сложившуюся в Восточно-Европейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока. Этот и другие вызовы, стоящие перед нашей Организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм. Мы способны не только обеспечить надлежащий ответ на современные вызовы и угрозы, но и стать движущей силой процесса формирования новой архитектуры международной безопасности.
Министры обороны обсудили детали управления коллективными силами, их боевую подготовку и материально‑техническое обеспечение. Здесь, безусловно, нужна максимальная адаптация подходов сообразно меняющейся обстановке в регионе, а также взаимодействие с третьими странами и международными организациями, разделяющими принципы ОДКБ.
Представители белорусского оборонного ведомства пригласили коллег принять участие в Международной военно‑научной конференции в ноябре в Минске. Итог московской встречи – общее видение стратегии и механизмов развития ОДКБ с учетом национальных интересов всех государств Организации и, конечно, главного приоритета: обеспечения мира и безопасности в регионе.