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«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область

24 марта 2017 18:40
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Новости Беларуси. Помочь людям найти работу и обеспечить достойный уровень заработной платы. Об этом 24 марта, посещая с рабочей поездкой Гродненскую область, заявил Президент Александр Лукашенко. Глава государства рассказал и о других важных событиях в стране.

Но все же главной темой стало начало посевной кампании.

В Беларуси с приходом весны, а в 2017 году она выдалась ранней, на первом плане готовность аграриев и техники к полевым работам. О новом сельскохозяйственном сезоне сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2,5 миллионов гектаров – эта цифра сегодня особенно важна для белорусских аграриев.

Такие площади отведены в 2017 году под весенний сев. К севу ранних яровых культур приступили во всех областях страны. К посевной приступили в традиционные для региона сроки. Вот только первое, что бросается в глаза – строящаяся дорога М6. Именно об этом Александр Лукашенко сказал в первые минуты.

«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все должно быть по-хозяйски. Как следует все это сделать, высадить где нужно деревца, как вторую кольцевую делали.

Поля сделать идеальными, лесопосадки в порядок привести, рекультивировать карьеры – это важнейшая задача.

С какими вопросами сталкиваются аграрии и какими темпами идет посевная? Об этом и не только сегодня доложили Президенту. Александр Лукашенко отметил: сеять и убирать надо весь год. Только тогда можно ждать хороший результат.

Александр Лукашенко:
Круглый год сеять надо, кроме зимы. И убирать надо круглый год. Вот они сейчас посеют, но что такое посеять? Это две недели. А дальше у нас две недели до заготовки кормов есть промежуток времени. Ну так вы возьмите эти две недели, зацепите плуги и пораспахивайте все как это сделано там, где я каждый день бываю и хожу.

«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область-4

Анастасия Иванникова, СТВ:
Вот такой техникой обеспечены все хозяйства. Всего в республике для проведения весенне-полевых работ 40 тысяч тракторов, 3000 почвооборабатывающих агрегатов и около 10 тысяч машин для внесения удобрений. Готовность – стопроцентная.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Для точного и дозированного внесения удобрений – штанговые машины. Чего мы этим добиваемся? Добиваемся неравномерности 5%. Если по всей стране применить эту систему удобрения и выйти на те цифры, которые я назвал, то мы получим дополнительно три миллиона тонн зерна.

При оптимальных погодных условиях сев в Гродненской области можно провести менее чем за две недели. Вот только при производстве гнаться надо далеко не за количеством, а за качеством выпускаемой техники.

Александр Лукашенко:
Главная твоя задача вместе с губернаторами (или их и твоя) – качество. Требуй железобетонного качества от МТЗ, МАЗов, БелАЗов этих всех, других прицепных. Чтобы идеальное было качество. Лучше меньше пусть сделают, но качественнее.

«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область-7

На таких машинах сегодня работают настоящие профессионалы своего дела. Кстати, тему занятости и заработных плат Александр Лукашенко 24 марта тоже затронул. Людям надо помочь устроиться на работу, а заработная плата по стране должна быть 1000 рублей. Это обязательная задача.

Александр Лукашенко:
Я хочу, чтобы вы понимали. Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. И если он не хочет работу, значит в списки его. Значит его в списки, будем потом определяться, что с ним делать.

Это не значит, что мы к 1 мая создадим новые рабочие места на нефтепереработке

или «Гродно Азот» новый комбинат. Но я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили правильно. И в селе сегодня много работы. Автобус, бригада, повезли, заранее у вас должны быть объемы, у вас есть люди, надо на это сконцентрировать людей, чтобы они собирали встречно объемы работ. Вот объемы работ. Приехали, как я говорил, в Минске, три площадки, девять площадок, люди пришли за работой. В автобус, повезли в лес. День поработали, вы их накормили, привезли домой.

Пять дней отработали, два дня отдыхаем. Вот ваша зарплата.

При нынешнем уровне цен (да что мне тебе объяснять, ты лучше меня понимаешь) – это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу.

Нет, это хорошая будет зарплата – 1000. Но нам надо ее получить.

Кстати, в этом году аграрии уже ставят первые рекорды. Полевые работы начались намного раньше, чем обычно. Заранее стали готовить технику, топливо, другие материальные ресурсы. В итоге сейчас работы идут в плановом режиме по всей стране. Уже говорят и о прогнозах. К примеру, аграрии рассчитывают получить неплохой хлебный каравай. Озимые посевы зерновых хорошо перезимовали, теперь дело за погодой.

«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область-10

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Готова техника, люди знают, что делать. Семенами обеспечены в полном объеме и с лихвой. Сейчас ведем реализацию семенного материала нашим коллегам-россиянам.

Продемонстрировали Президенту сегодня и мощь сельскохозяйственной техники. Опрыскиватель, сеялки, машины для внесения минеральных удобрений – такому парку машин позавидуют во многих странах. Разрабатывали наши ученые, опытные аграрии.

Только за последнее время создано 36 наименований высокотехнологичных машин.

А это значит, что сельскохозяйственная отрасль не стоит на месте. А еще Лидский район похвастаться теперь может своей... индюшатиной. Это предприятие по производству продукции из мяса индейки открыли здесь в декабре 2016.

На заводе сейчас можно производить до 5500 тонн готовой продукции в год.

«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область-13

И это только первоначальный этап, вырасти намерены как минимум в два раза. Уже у входа на предприятие Александр Лукашенко смог посмотреть на белорусских индюшат.Александр Лукашенко:
А чем они особенные?

Не обошлось и без литовских вложений, инвестиционный климат в Беларуси этому способствует.

Объем инвестиций – свыше 30 миллионов евро.

Кстати, поставлять мясо планируют как раз в Литву, Польшу и другие страны Европы. Вырос завод, что называется, не «на голом месте». Ранее в районе возвели 9 птичников для молодняка и откорма. А вот выпускать на новом предприятии намерены фарш, полуфабрикаты, колбасы, копченые и вяленые продукты. Спрос на такую продукцию есть.

Кучинскас Видмантас, инвестор (Литва):
Уже, наверное, 70% или 80% идет на экспорт. Но все-таки, что я думаю, сперва хочется чтобы в Беларуси это кушалось, полюбили этот продукт.

Кстати, компания-инициатор строительства – резидент Гродненской свободной экономической зоны. «За» такие проекты и Александр Лукашенко. К примеру, только такой комплекс позволил создать 200 новых рабочих мест. А дальше уж, как говорится, было бы желание.

За последние 4 года в птицеводческой отрасли построено более 500 производственных объектов.

Отрасль интенсивно развивается.

Александр Лукашенко:
Перспектива рынка здесь приличная, да? Плюс, можно и в Россию поставлять.

Пока в Беларуси среднее потребление мяса индейки на душу населения составляет менее 100 граммов, в то время как в Литве – почти два килограмма. В Евросоюзе цифра и вовсе близка к 4. Александр Лукашенко лично продегустировал продукты.

«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область-16

Александр Лукашенко:
Я вам должен сказать: очень вкусно.

Планы до 2020 года тоже большие. Ставка на качество, расширение географии рынков сбыта, технологическую модернизацию отрасли. А это значит, что птицеводческой отрасли будет, чем похвастаться.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Михаил Русый # Фотофакт # Леонид Маринич # Анастасия Иванникова # Кучинскас Видмантас

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