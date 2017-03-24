«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область

Новости Беларуси. Помочь людям найти работу и обеспечить достойный уровень заработной платы. Об этом 24 марта, посещая с рабочей поездкой Гродненскую область, заявил Президент Александр Лукашенко. Глава государства рассказал и о других важных событиях в стране. Но все же главной темой стало начало посевной кампании. В Беларуси с приходом весны, а в 2017 году она выдалась ранней, на первом плане готовность аграриев и техники к полевым работам. О новом сельскохозяйственном сезоне сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 2,5 миллионов гектаров – эта цифра сегодня особенно важна для белорусских аграриев. Такие площади отведены в 2017 году под весенний сев. К севу ранних яровых культур приступили во всех областях страны. К посевной приступили в традиционные для региона сроки. Вот только первое, что бросается в глаза – строящаяся дорога М6. Именно об этом Александр Лукашенко сказал в первые минуты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все должно быть по-хозяйски. Как следует все это сделать, высадить где нужно деревца, как вторую кольцевую делали.

Поля сделать идеальными, лесопосадки в порядок привести, рекультивировать карьеры – это важнейшая задача. С какими вопросами сталкиваются аграрии и какими темпами идет посевная? Об этом и не только сегодня доложили Президенту. Александр Лукашенко отметил: сеять и убирать надо весь год. Только тогда можно ждать хороший результат. Александр Лукашенко:

Круглый год сеять надо, кроме зимы. И убирать надо круглый год. Вот они сейчас посеют, но что такое посеять? Это две недели. А дальше у нас две недели до заготовки кормов есть промежуток времени. Ну так вы возьмите эти две недели, зацепите плуги и пораспахивайте все как это сделано там, где я каждый день бываю и хожу.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот такой техникой обеспечены все хозяйства. Всего в республике для проведения весенне-полевых работ 40 тысяч тракторов, 3000 почвооборабатывающих агрегатов и около 10 тысяч машин для внесения удобрений. Готовность – стопроцентная.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Для точного и дозированного внесения удобрений – штанговые машины. Чего мы этим добиваемся? Добиваемся неравномерности 5%. Если по всей стране применить эту систему удобрения и выйти на те цифры, которые я назвал, то мы получим дополнительно три миллиона тонн зерна. При оптимальных погодных условиях сев в Гродненской области можно провести менее чем за две недели. Вот только при производстве гнаться надо далеко не за количеством, а за качеством выпускаемой техники. Александр Лукашенко:

Главная твоя задача вместе с губернаторами (или их и твоя) – качество. Требуй железобетонного качества от МТЗ, МАЗов, БелАЗов этих всех, других прицепных. Чтобы идеальное было качество. Лучше меньше пусть сделают, но качественнее.

На таких машинах сегодня работают настоящие профессионалы своего дела. Кстати, тему занятости и заработных плат Александр Лукашенко 24 марта тоже затронул. Людям надо помочь устроиться на работу, а заработная плата по стране должна быть 1000 рублей. Это обязательная задача.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы вы понимали. Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. И если он не хочет работу, значит в списки его. Значит его в списки, будем потом определяться, что с ним делать. Это не значит, что мы к 1 мая создадим новые рабочие места на нефтепереработке или «Гродно Азот» новый комбинат. Но я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили правильно. И в селе сегодня много работы. Автобус, бригада, повезли, заранее у вас должны быть объемы, у вас есть люди, надо на это сконцентрировать людей, чтобы они собирали встречно объемы работ. Вот объемы работ. Приехали, как я говорил, в Минске, три площадки, девять площадок, люди пришли за работой. В автобус, повезли в лес. День поработали, вы их накормили, привезли домой. Пять дней отработали, два дня отдыхаем. Вот ваша зарплата. При нынешнем уровне цен (да что мне тебе объяснять, ты лучше меня понимаешь) – это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу. Нет, это хорошая будет зарплата – 1000. Но нам надо ее получить. Кстати, в этом году аграрии уже ставят первые рекорды. Полевые работы начались намного раньше, чем обычно. Заранее стали готовить технику, топливо, другие материальные ресурсы. В итоге сейчас работы идут в плановом режиме по всей стране. Уже говорят и о прогнозах. К примеру, аграрии рассчитывают получить неплохой хлебный каравай. Озимые посевы зерновых хорошо перезимовали, теперь дело за погодой.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Готова техника, люди знают, что делать. Семенами обеспечены в полном объеме и с лихвой. Сейчас ведем реализацию семенного материала нашим коллегам-россиянам.

Продемонстрировали Президенту сегодня и мощь сельскохозяйственной техники. Опрыскиватель, сеялки, машины для внесения минеральных удобрений – такому парку машин позавидуют во многих странах. Разрабатывали наши ученые, опытные аграрии. Только за последнее время создано 36 наименований высокотехнологичных машин. А это значит, что сельскохозяйственная отрасль не стоит на месте. А еще Лидский район похвастаться теперь может своей... индюшатиной. Это предприятие по производству продукции из мяса индейки открыли здесь в декабре 2016. На заводе сейчас можно производить до 5500 тонн готовой продукции в год.

И это только первоначальный этап, вырасти намерены как минимум в два раза. Уже у входа на предприятие Александр Лукашенко смог посмотреть на белорусских индюшат.Александр Лукашенко:

А чем они особенные?

Не обошлось и без литовских вложений, инвестиционный климат в Беларуси этому способствует. Объем инвестиций – свыше 30 миллионов евро. Кстати, поставлять мясо планируют как раз в Литву, Польшу и другие страны Европы. Вырос завод, что называется, не «на голом месте». Ранее в районе возвели 9 птичников для молодняка и откорма. А вот выпускать на новом предприятии намерены фарш, полуфабрикаты, колбасы, копченые и вяленые продукты. Спрос на такую продукцию есть. Кучинскас Видмантас, инвестор (Литва):

Уже, наверное, 70% или 80% идет на экспорт. Но все-таки, что я думаю, сперва хочется чтобы в Беларуси это кушалось, полюбили этот продукт. Кстати, компания-инициатор строительства – резидент Гродненской свободной экономической зоны. «За» такие проекты и Александр Лукашенко. К примеру, только такой комплекс позволил создать 200 новых рабочих мест. А дальше уж, как говорится, было бы желание. За последние 4 года в птицеводческой отрасли построено более 500 производственных объектов. Отрасль интенсивно развивается. Александр Лукашенко:

Перспектива рынка здесь приличная, да? Плюс, можно и в Россию поставлять. Пока в Беларуси среднее потребление мяса индейки на душу населения составляет менее 100 граммов, в то время как в Литве – почти два килограмма. В Евросоюзе цифра и вовсе близка к 4. Александр Лукашенко лично продегустировал продукты.

Александр Лукашенко:

Я вам должен сказать: очень вкусно.