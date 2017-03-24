Александр Лукашенко: «Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант»

Новости Беларуси. После посещения предприятия «Арви-Белагро» Александр Лукашенко уже традиционно пообщался с трудовым коллективом. Говорили, что называется, «о наболевшем»: трудоустройстве, зарплатах, информационном противостоянии в интернете, последних громких задержаниях экстремистов. Президент заявил, что в Беларуси беспорядков по украинскому сценарию не допустят. Ситуация в стране стабильная и находится под контролем. Общение с трудовыми коллективами – неотъемлемая часть рабочих поездок Александра Лукашенко по стране. Вопросы и поднимаемые проблемы иногда лучшая характеристика ситуации в области или районе, чем аналитические обзоры. Сразу ясно, чем живут люди, чем живет село – чем производство. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году мы начинаем посевную кампанию не с Гомеля, а с Гродно. Это впервые в моей президентской жизни. Обычно мы посевную кампанию начинали оттуда, но особенность этого года в том, что все готово и в Гродненской области для сева. И вот я был в Могилевской области в начале недели, там же на легких почвах люди начали обрабатывать почвы и сеять. Поэтому моя главная тема, конечно, посевная кампания. Я только что сказал, что, сколько по площадям ни ходи, сколько ни прикидывайся тунеядцем или еще кем-то, хлеб надо сеять. Без хлеба все пойдем на площадь. Должен вам сказать, что я вижу перспективу развития Лидского района. Но меня всегда предупреждали о том, что Лида не работает так, как должна работать. Наверное, в этом есть смысл, но это дело кабинетной работы, это мы разберемся. И по главным вопросам, которые я сейчас ставлю: занятость населения, заработная плата, ценообразование, рост цен – три главных социальных проблемы. Думаю, что и в Лиде есть вопросы. Район небольшой, население приличное, поэтому надо больше создавать рабочих мест, хороших рабочих мест. Чтобы мы ни говорили, что 1000 рублей нам… хотя бы 2000 люди должны зарабатывать. Поэтому такие новые рабочие места нам очень нужны. Это хорошо, что наши родные люди, наши братья сюда приехали и не считают, что это чужая страна и здесь невозможно работать. Мы будем помогать. Первый вопрос мог бы прозвучать сейчас в любом уголке Беларуси. Появляются сообщения о задержанных боевиках, найденных схронах с оружием. Зайти в интернет – просто почитать новости – бывает страшновато. Что происходит? Власть не боится?

Андрей Гайдуров, заведующий складом завода по переработке мяса птицы:

Говорят, что власть у нас чего-то боится. Непонятно, почему и чего. Народ интересует, не ждать ли нам той ситуации, которая была на Украине?

Александр Лукашенко:

Андрей, определенно могу тебе сказать: украинская ситуация в Беларуси – не со мной. Я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант. Кому-то хочется здесь устроить заварушку. Не первый раз на Беларусь пытаются надавить, раскачать ситуацию в стране. Александр Лукашенко:

Мы, Андрей, выдержали, выстояли и выстоим сейчас. Но кому-то хочется взорвать обстановку и они используют наших отморозков. Дошли до того, что как партизаны, ямы копали и прятали оружие, арматуру эту, топоры, ножи, гранаты и прочее. Зачем? Знаете, есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит и, не дай бог, прошлепает это, как в Украине, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей, миллионы. Я боюсь только этого, чтобы не дай бог не пропустить этот момент. И я видел, что мы к этому моменту подошли. Началось с того, что из-за границы, я не буду называть страну, развитую западную страну, пришла женщина, уроженка Беларуси, которая там живет, и нас предупредила: «У вас готовится провокация. Это моя Беларусь. Передайте Президенту». Назвала фамилии, когда и что. Посмотрели: совпадает информация. Вот это нас тем более насторожило и подтолкнуло к активным действиям. Я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей. И мы вышли на целый арсенал оружия.

Впервые как бензин для пожара хотят использовать тех, кто недоволен декретом № 3. Но этих людей используют.

Александр Лукашенко:

Давали деньги через поляков, через литовцев (так называемых «демократов»), делили деньги. Большинство денег там оставалось, но и наши жили неплохо. И живут неплохо. Все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают. Почему пишут «Мы не тунеядцы»? Я уже говорил: не тунеядцы, так чего ты оправдываешься? Так это же они первые тунеядцы. Они боятся, что им завтра надо выходить из тени. И завтра надо показать в декларации: особняк у неработающего, а где деньги взял? И вот пошло это возбуждение. Ну, а тут же у нас хватает так называемых «социально незащищенных». Они выходили свои вопросы где-то решить, но их использовали. Им нужна масса людей. Что такое они? В Гродно 25 человек. Что такое 25 человек, они боятся даже на площади сами себя засветить. А когда их 300 человек, 500, тогда они уже прячутся там, как шелудивые собаки бегают. Вот как в Бресте молодцы наши. Кричал на площади больше, чем кто. Начали проверять, а вчера его видеокамеры засняли: янтарь вывозил, или что он там. Дальше пошли: особняк, два личных автомобиля (нигде не работает). Это что, нормально? Так мы рады, что люди торгуют. Ладно, это твое дело, что ты продаешь. Но ты зарегистрируйся, что ты работаешь. И заплати несчастную эту пошлину. Жители самой западной части Беларуси интересуется мнением Александра Лукашенко об инициативе создать в печально известных Куропатах мемориал памяти и скорби. Александр Лукашенко:

Это гигантское кладбище. Чего топчемся по костям и делаем на этом политику. Я же помню, когда после распада Советского Союза многие, используя политику и Куропаты, пришли к власти. И те, о которых я говорил. Их никто не видел и не увидел бы, может, и меня в том числе. Но я никогда по кладбищу вот так вот не ходил, как они, и никогда не использовал это. Я поручил соответствующим органам: надо это прекратить. Люди погибли там? Погибли. Одни считают, что Сталин там расстреливал. Другие говорят, что и фашисты там людей расстреливали. Я полагаю: какая разница, кто там кого расстреливал. Разберутся со времени историки, не разберутся – надо сделать главное. Надо увековечить этих безвинно убиенных людей, которые погибли там. Поручил создать аккуратный, не гигантский, не Брестскую крепость, мемориал. Что-то, может, вроде часовенки небольшой, или еще чего-то там. Чтобы человек мог прийти, если у него есть желание. И раз и навсегда закончить вот с этой тягомотиной. Вопрос о туристической привлекательности. В Гродненской области много туристов, граница рядом. Но может быть еще больше. Что для этого нужно сделать? Президент предлагает думать шире. Хорошие рецепты везде придутся кстати. У Беларуси уже есть многое для того, чтобы стать выбором для путешественника.

Марина Гайгалович, укладчик-упаковщик завода по переработке мяса птицы:

Как вы думаете, что мы должны сделать еще для того, чтобы к нам приехали, страна стала более привлекательной для туристов?