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Президент Беларуси: есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию

24 марта 2017 13:39
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Новости Беларуси. Помочь людям найти работу и обеспечить достойный уровень заработной платы. Об этом заявил 24 марта Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гродненскую область.

В центре внимания главы государства – начало посевной кампании в Беларуси и самом регионе. Говоря о весенне-полевых работах Президент потребовал возделывать сельскохозяйственные культуры только с использованием удобрений.

Главе государства продемонстрировали созданные в Беларуси машины для внесения в почву минеральных и органических веществ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. И если он не хочет работу, значит в списки его. Значит его в писки, будем потом определяться, что с ним делать. Это не значит, что мы к 1 мая создадим новые рабочие места на нефтепереработке или «Гродно Азот» новый комбинат. Вот то, что я обсуждал. Нет, мы никогда этого не сделаем. Но я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили правильно. И в селе сегодня много работы. Автобус, бригада, повезли, заранее у вас должны быть объемы, у вас есть люди, надо на это сконцентрировать людей, чтобы они собирали встречно объемы работ. Вот объемы работ. Приехали, как я говорил, в Минске, три площадки, девять площадок, люди пришли за работой. В автобус, повезли в лес. День поработали, вы их накормили. Приготовьте чашку супа для людей, дайте им перекусить, привезли домой. Пять дней отработали, два дня отдыхаем. Вот ваша зарплата. Это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу. Нет, это хорошая будет зарплата – тысяча. Но нам надо ее получить. Нам надо людям эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Гродно должно 500 обязательно долларов иметь, или тысячу рублей. А Минск чуть-чуть всегда больше. Может, кто-то 490 будет иметь. Но это не вам 490. Поэтому, кровь из носа, надо. Что тогда людям говорить?

Во время рабочей поездки Президент ознакомился и с объектами других сфер, в частности с ходом реконструкции автомобильной трассы «Минск – Гродно». Местной власти поручено проработать возможность строительства в стране нового современного азотного производства.

Также Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия «Арви-Белагро».

Президент Беларуси: есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию-1

Говорили, что называется, «о наболевшем». В Беларуси не допустят беспорядков по украинскому сценарию. Ситуация в стране стабильная и контролируемая.

Александр Лукашенко:
Есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит и, не дай бог, прошлепает это как в Украине, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей, миллионы. Я боюсь только этого, чтобы не дай бог не пропустить этот момент. И мы видели, что мы к этому моменту подошли. Началось с того, что из-за границы, я не буду называть страну, развитую западную страну, пришла женщина, уроженка Беларуси, которая там живет, и нас предупредила, в посольство прибежала: «У вас готовится провокация. Это моя Беларусь. Передайте Президенту». Назвала фамилии, когда и что. Посмотрели: совпадает информация. Я поручил, выехали туда люди, нашли эту женщину (она оставила телефон), и она в открытую говорит: «Я ничего не боюсь. Я напишу заявление, чтобы вы были предупреждены». Вот это нас тем более насторожило и подтолкнуло к активным действиям. Я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей. И мы вышли на целый арсенал оружия. Но, как мне уже сегодня утром доложили, они планировали завтра пойти, послезавтра в городах, – уже начали отказываться. Увидели: даже из этих отмороженных (там же не все такие), увидели, что да, и их тоже хотели использовать. Это недопустимо. Мы же, – говорят, – не хотим, чтобы кровь кто-то пролил там. А когда увидели эти арсеналы, сказали: «Нет, мы не пойдем». То есть они начали отказываться от этих всех митингов и демонстраций, поняли, что власть не испугалась. Нам куда деваться – власть должна выполнять свои функции. Испугаешься – мне будет плохо, а вам вообще невмоготу.

Александр Лукашенко ответил на вопросы сотрудников предприятия. Среди тем, которых коснулись в диалоге, – информационное противостояние в интернет-пространстве, увеличение срока безвизового режима для туристов, строительство мемориального комплекса в «Куропатах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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