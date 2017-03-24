Президент Беларуси: есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию

Новости Беларуси. Помочь людям найти работу и обеспечить достойный уровень заработной платы. Об этом заявил 24 марта Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Гродненскую область.

В центре внимания главы государства – начало посевной кампании в Беларуси и самом регионе. Говоря о весенне-полевых работах Президент потребовал возделывать сельскохозяйственные культуры только с использованием удобрений.

Главе государства продемонстрировали созданные в Беларуси машины для внесения в почву минеральных и органических веществ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. И если он не хочет работу, значит в списки его. Значит его в писки, будем потом определяться, что с ним делать. Это не значит, что мы к 1 мая создадим новые рабочие места на нефтепереработке или «Гродно Азот» новый комбинат. Вот то, что я обсуждал. Нет, мы никогда этого не сделаем. Но я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили правильно. И в селе сегодня много работы. Автобус, бригада, повезли, заранее у вас должны быть объемы, у вас есть люди, надо на это сконцентрировать людей, чтобы они собирали встречно объемы работ. Вот объемы работ. Приехали, как я говорил, в Минске, три площадки, девять площадок, люди пришли за работой. В автобус, повезли в лес. День поработали, вы их накормили. Приготовьте чашку супа для людей, дайте им перекусить, привезли домой. Пять дней отработали, два дня отдыхаем. Вот ваша зарплата. Это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу. Нет, это хорошая будет зарплата – тысяча. Но нам надо ее получить. Нам надо людям эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Гродно должно 500 обязательно долларов иметь, или тысячу рублей. А Минск чуть-чуть всегда больше. Может, кто-то 490 будет иметь. Но это не вам 490. Поэтому, кровь из носа, надо. Что тогда людям говорить?

Во время рабочей поездки Президент ознакомился и с объектами других сфер, в частности с ходом реконструкции автомобильной трассы «Минск – Гродно». Местной власти поручено проработать возможность строительства в стране нового современного азотного производства.

Также Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия «Арви-Белагро».