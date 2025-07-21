Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом предприятия «Кристалл» в Гомеле

Работа с обращениями граждан в нашей стране выстроена на достаточно высоком уровне. Об этом на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Гомеле заявила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо личных встреч, практикуются общение с трудовыми коллективами и прямые телефонные линии. Слушать и слышать людей призывает руководителей всех уровней и Президент. Глава государства подчеркивал это и на недавнем селекторе, посвященном уборочной кампании. На выездном заседании подводили итоги единого дня приема граждан. На прошлой неделе сенаторы изучали проблемы, которые тревожат жителей Гомельской области. В Год благоустройства ожидаемо много обращений было касательно землепользования, строительства жилья, сферы ЖКХ. К слову, такие выездные приемы в Гомельской области уже проводились дважды.

Леонид Волотовский, председатель Житковичского районного Совета депутатов:

В районе очень большое внимание уделяется работе с обращениями граждан. В первую очередь это и органы местного управления и самоуправления, и депутатский корпус задействован. И самое главное не сколько обращений поступает или рост, а как они рассматриваются и решаются. Потому что в первую очередь мы направлены в своей деятельности на улучшение качества жизни нашего населения, на решение его проблем. Чтобы каждый человек чувствовал заботу и внимание государства. Жители Гомельской области не просто обозначают проблемы. Но и предлагают местным властям способы их решения. В регионе уже второй год реализуются проекты гражданских инициатив.

Виктория Ладутько председатель Гомельского районного Совета депутатов:

Уже в 2025 году у нас по отбору стали победителями 19 проектов гражданских инициатив из разных районов Гомельской области. И на сегодняшний момент таких проектов уже 9 реализовано. На реализацию в 2025 году из республиканского и областного бюджета было выделено 400 тысяч белорусских рублей, и они по концу года будут реализованы. И самое главное условие: не менее 10 % от общей стоимости всех проектов должен быть вклад самих жителей. Кроме того, участники выездного заседания посетили гомельское предприятие «Кристалл», где познакомились с алмазообрабатывающим производством и изучили ключевые этапы технологического процесса. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом.