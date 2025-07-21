Мы расширяем своё присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь? Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего, в нашей Российской Федерации. Поэтому МИДу поставлена задача, чтобы мы посмотрели, может, где-то вместо консульств мы представительство посольства образовывали, поднимали на более высокий уровень наше сотрудничество. И тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток. Еще раз подчеркиваю, не хотят работать с Беларусью, сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают.