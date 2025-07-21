Мы расширяем своё присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области

Беларусь расширяет свое присутствие в тех странах, где нас хотят видеть. Вопрос укрепления связей с регионами России открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области. Вячеслав Федорищев неоднократно посещал Беларусь, нынешний визит нацелен на заключение конкретных контрактов и проработку предварительных договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко озвучил основные задачи в контексте двустороннего сотрудничества. Во-первых, увеличить не сырьевой экспорт. Во-вторых, нарастить промышленную кооперацию, в том числе через создание совместных предприятий. Президент подчеркнул крайнюю заинтересованность в сотрудничестве именно с Самарской областью – данный регион является крупнейшим центром машиностроения России, включая производство ракетно-космической и авиационной техники.
Лукашенко: Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолетостроении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь? Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего, в нашей Российской Федерации. Поэтому МИДу поставлена задача, чтобы мы посмотрели, может, где-то вместо консульств мы представительство посольства образовывали, поднимали на более высокий уровень наше сотрудничество. И тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток. Еще раз подчеркиваю, не хотят работать с Беларусью, сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают.