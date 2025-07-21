В Бресте прошла матчевая встреча легкоатлетов Союзного государства

На протяжении двух соревновательных дней медали найдут своих обладателей в возрастных категориях – до 18 и 20 лет. Команды Беларуси и России представлены победителями и призерами многочисленных стартов, обладателями лучших результатов сезона в Европе и мире. Сегодня участники разыграли более полусотни комплектов наград. Но главное, спортсмены имеют хорошую возможность проверить свою форму, соревнуясь с сильнейшими.

Евгений Казаков, призер турнира (Беларусь):

Очень рад призовому месту. Бежал непрофильную для себя дистанцию. Очень рад, что получилось показать достойный результат и попасть в тройку сильнейших. Очень нравится дорожка, стадион, вся эта атмосфера. Это просто незабываемо. Дарит очень крутые эмоции. Очень жаль, что такие старты проводятся редко у нас, но организация на высшем уровне. Все супер.

Георгий Шумков, победитель турнира (Россия):

Хотел немного быстрее, но был, в принципе, тактический бег. Чисто на победу. И все получилось.