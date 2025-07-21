Умыла детей песком! Родители закрыли глаза на насилие в детском саду – подробности нашумевшей истории

К шокирующей истории из Могилева, о которой мы рассказывали в конце прошлой недели. Инцидент обрастает новыми подробностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, помощница воспитательницы детского сада растерла песок по лицам малышей. Кадры такого, мягко говоря, непедагогичного «воспитания» взорвали соцсети, вызвав волну возмущения. Казалось бы, все очевидно, и виновные должны понести наказание. Но дело приняло совершенно неожиданный оборот. Родители пострадавших детей встали на защиту сотрудниц сада. Что заставило их принять такое решение? Разбиралась Юлия Мычка.

Это видео не для сенсации. Его случайно сняла с балкона молодая мама, обеспокоенная тем, что ее двухлетняя дочь каждое утро заходится в истерике перед садиком. Воспитатели списывали на адаптацию. Все через это проходят. Но тревога матери оказалась ненапрасной. То, что попало в кадр, приоткрыло дверь в мир, о котором родители часто не знают всего. За сутки ролик собрал десятки тысяч просмотров и вызвал шквал возмущения. На кадрах помощница воспитателя буквально умывает детей песком. На запись оперативно отреагировала прокуратура Могилевской области. Прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилеве. Вслед за прокуратурой ситуацию прокомментировала заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева.

Алла Галушко, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева:

Создана комиссия, куда включены специалисты, педагоги, прежде всего городского, районного уровня, методического кабинета, которые дадут оценку ситуации.

Пока соцсети требовали сурового наказания, в самой группе случилось неожиданное. Большинство родителей, включая тех, чьи дети попали под песок, выступали в защиту сотрудниц сада. Из 18 семей 13 подписали письма в отдел образования с просьбой сохранить за воспитателем и помощницей их рабочие места. Среди подписавшихся – Елена Печарова. Ее трехлетний сын в день инцидента болел. Но мама убеждена: этот случай не должен перечеркнуть годы, по ее словам, безупречной работы педагогов.