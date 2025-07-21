Белорусские стрелки успешно начали выступление в первый день Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров завоевал Арсений Ливанцов. Результат белоруса – 415,9 балла. Сегодня спортсмены также поборются в стрельбе из пневматического пистолета в миксте.

Арсений Ливанцов, бронзовый призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля (стрельба пулевая):

Когда стреляешь на такого рода соревнованиях, то надо понимать, что сколько бы тебе времени ни понадобилось, надо сделать это как можно лучше, четче и увереннее. Поэтому растягивать некоторые выстрелы на более длительное время – это просто момент того, что ты должен сделать, чтобы попасть в лучший результат. Поблагодарить я бы хотел за подготовку, конечно, весь состав национальной команды Республики Беларусь и в отдельности, конечно, личного тренера Оглендскую Ольгу Ричардовну и Мартынова Сергея Анатольевича.

Напомним, что Беларусь в Скопье представляют 46 юных атлетов, которые кроме стрельбы выступят в плавании, велоспорте на шоссе, BMX, дзюдо, настольном теннисе и тхэквондо. Всего принимает участие около 1700 молодых спортсменов из 49 стран Европы в возрасте от 14 до 18 лет.