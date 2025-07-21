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Минчанам предлагают посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе

21 июля 2025 18:34
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От йоги и бадминтона до зумбы и баскетбола. Сотни минчан и гостей столицы уже присоединились к бесплатным тренировкам на свежем воздухе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В городе продолжается проект «Спорт для всех». На выбор более 15 направлений. Каждый сможет найти активность по душе.

Минчанам предлагают посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе-2

Михаил Ракутин, корреспондент:
Спорт на свежем воздухе. В столице проводят бесплатные занятия с тренерами. Есть амуниция и инвентарь. На выбор предлагают около 30 активностей.

Йога, аэробика, волейбол и футбол. Площадки расположены как в парках, так и на пляжах столицы. Расписание обновляется еженедельно на сайте организаторов. Принимают участие минчане самых разных возрастов.

Подробнее в видео.

Минчанам предлагают посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе-4

Президентский спортивный клуб реализует инициативу «Спорт для всех» с 2021 года. Цель проекта – сделать спорт доступным для каждого. За это время в регионах появились 115 современных многофункциональных спорткомплексов. А в 2025 году при поддержке Мингорисполкома проект расширили, предлагая сделать площадки с активностями традиционным видом досуга минчан и гостей столицы.

Павел Егоров, заместитель председателя Президентского спортивного клуба:
Чтобы принять участие, ничего не надо, кроме желания. Регистрация на сайте помогает нам, организаторам, вести статистику, какая активность является более популярной.

Тренировки на свежем воздухе будут проходить до начала сентября. Если эксперимент в Минске окажется успешным, его планируют распространить и на другие города Беларуси. Организаторы подчеркивают, что главная цель проекта – сделать спорт доступным и привычным для каждого.

# Государственная политика в области спорта # Павел Егоров

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