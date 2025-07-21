Минчанам предлагают посетить бесплатные тренировки на свежем воздухе

От йоги и бадминтона до зумбы и баскетбола. Сотни минчан и гостей столицы уже присоединились к бесплатным тренировкам на свежем воздухе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В городе продолжается проект «Спорт для всех». На выбор более 15 направлений. Каждый сможет найти активность по душе.

Михаил Ракутин, корреспондент:

Спорт на свежем воздухе. В столице проводят бесплатные занятия с тренерами. Есть амуниция и инвентарь. На выбор предлагают около 30 активностей. Йога, аэробика, волейбол и футбол. Площадки расположены как в парках, так и на пляжах столицы. Расписание обновляется еженедельно на сайте организаторов. Принимают участие минчане самых разных возрастов. Подробнее в видео.