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  • Громыко о «Хельсинки-2»: «Это не соломинка, за которую спасается утопающий, а тропинка, которая сможет вывести из следования по очень опасному пути»

Громыко о «Хельсинки-2»: «Это не соломинка, за которую спасается утопающий, а тропинка, которая сможет вывести из следования по очень опасному пути»

19 сентября 2019 15:30
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Осень 2018 года. Минск. За столом переговоров те, от кого зависит мир и спокойствие, как сейчас принято говорить, на линии Запад-Восток. Мировая система безопасности трещит по швам, рассказали в фильме «Мирные люди». А ведь что-то подобное уже было. И здесь впору вспомнить события 1975 года в Хельсинки.

Громыко о «Хельсинки-2»: «Это не соломинка, за которую спасается утопающий, а тропинка, которая сможет вывести из следования по очень опасному пути»-1

Очевидно, что миру сегодня нужен новый откровенный разговор.

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О новой площадке Президент Лукашенко говорит не единожды, обращаясь к мировым лидерам. Ведь перезагрузка Хельсинкского процесса потребует усилий десятков стран. И неважно, где будет запущен этот диалог: в Минске или Берлине. Главное здесь – научиться слышать друг друга. Во имя мира.

Громыко о «Хельсинки-2»: «Это не соломинка, за которую спасается утопающий, а тропинка, которая сможет вывести из следования по очень опасному пути»-4

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук:
«Хельсинки-2» – да, думаю, это может быть одна из «волшебных палочек», которые могут, всё-таки, появиться в реальной жизни.

Я думаю, что это не соломинка, за которую спасается утопающий, а это правильная, может быть, единственная тропинка, которая нас сможет вывести из этого следования по очень опасному пути. И «Хельсинки-2» – идея, которой уже, по крайней мере, лет 10. Она в том или ином виде высказывалась в России, в Беларуси, в других странах. Например, в Сербии она звучала не раз. Но в последнее время страной, которая последовательно и системно продвигает эту идею на всех уровнях, в том числе – на уровне Президента, оказалась Беларусь.

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# Беларусь-Евросоюз # Алексей Громыко

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