Подготовка к парламентским выборам в Минске. Что происходит в окружных комиссиях?

Новости Беларуси. Заручиться поддержкой тысячи человек. 139 инициативных групп потенциальных кандидатов в парламент приступили к сбору подписей в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Кампания проходит активно. Сотни пикетов ежедневно организованы во всех районах Минска. Активисты собирают подписи и в квартирах. В следующий этап пройдут кандидаты, набравшие необходимое количество подписей и не нарушив правила при их сборе.

Татьяна Кравченко, заместитель председателя минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей:

Сейчас кандидат может показать только свои биографические данные: кто он, где он. Никаких призывов или пунктов своей программы он не имеет права сейчас показывать.