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Подготовка к парламентским выборам в Минске. Что происходит в окружных комиссиях?

18 сентября 2019 15:31
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Новости Беларуси. Заручиться поддержкой тысячи человек. 139 инициативных групп потенциальных кандидатов в парламент приступили к сбору подписей в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Подготовка к парламентским выборам в Минске. Что происходит в окружных комиссиях?-1

Кампания проходит активно. Сотни пикетов ежедневно организованы во всех районах Минска. Активисты собирают подписи и в квартирах. В следующий этап пройдут кандидаты, набравшие необходимое количество подписей и не нарушив правила при их сборе.

Подготовка к парламентским выборам в Минске. Что происходит в окружных комиссиях?-4

Татьяна Кравченко, заместитель председателя минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей:
Сейчас кандидат может показать только свои биографические данные: кто он, где он. Никаких призывов или пунктов своей программы он не имеет права сейчас показывать.

Подготовка к парламентским выборам в Минске. Что происходит в окружных комиссиях?-7



Выдвигать соискателей на победу в парламентском марафоне могут также политические партии и трудовые коллективы. Этап выдвижения претендентов в кандидаты завершится 7 октября, после чего будет идти проверка предоставленных документов.

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# Избирательная кампания в парламент # Татьяна Кравченко # Фотофакт

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