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Мартин Сайдик: нарушителям перемирия на Донбассе грозит политическая ответственность

18 сентября 2019 19:14
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Новости Беларуси. Нарушителям перемирия на Донбассе грозит политическая ответственность. Об этом напомнил Мартин Сайдик – спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик: нарушителям перемирия на Донбассе грозит политическая ответственность-1

Очередной раунд переговоров прошел в Минске. Участники отметили, что перемирие, установившееся с 22 июля, является самым продолжительным из всех. Вместе с тем, в последнее время возросло количество его нарушений. Стороны обсудили восстановление моста в станице Луганской и обмена удерживаемыми по принципу «всех на всех». В центре внимания гуманитарной подгруппы были вопросы водоснабжения. «Формула Штайнмайера» не была согласована. Это означает, что саммита «нормандской четверки» в ближайшее время не ожидается.

Мартин Сайдик: нарушителям перемирия на Донбассе грозит политическая ответственность-4

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 1 октября.

Подробнее – в видеоматериале

# Война в Украине # Мартин Сайдик # Фотофакт

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