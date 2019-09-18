Мартин Сайдик: нарушителям перемирия на Донбассе грозит политическая ответственность

Новости Беларуси. Нарушителям перемирия на Донбассе грозит политическая ответственность. Об этом напомнил Мартин Сайдик – спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной раунд переговоров прошел в Минске. Участники отметили, что перемирие, установившееся с 22 июля, является самым продолжительным из всех. Вместе с тем, в последнее время возросло количество его нарушений. Стороны обсудили восстановление моста в станице Луганской и обмена удерживаемыми по принципу «всех на всех». В центре внимания гуманитарной подгруппы были вопросы водоснабжения. «Формула Штайнмайера» не была согласована. Это означает, что саммита «нормандской четверки» в ближайшее время не ожидается.