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Бабурин о «Хельсинки-2»: «В этом отношении Лукашенко утёр нос многим европейским лидерам»

19 сентября 2019 15:30
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Осб инициативе «Хельсинки-2» говорили в фильме «Мирные люди».

Громыко о «Хельсинки-2»: «Это не соломинка, за которую спасается утопающий, а тропинка, которая сможет вывести из следования по очень опасному пути»

Сергей Бабурин, профессор, политический и общественный деятель (Россия):
В этом отношении Лукашенко утёр нос многим европейским лидерам. Потому что никто бы даже не обратил внимания, если бы такую инициативу выдвинула бы Меркель или Макрон. Потому что с этими фигурами стремление к миру никак не связывается.

С фигурой Александра Григорьевича Лукашенко такое стремление реально связывается в Европе. Так что более удачного варианта для поиска, как вернуть для Европы взаимопонимание и взаимное доверие, чем вариант с Минском, я бы не нашёл.

Бабурин о «Хельсинки-2»: «В этом отношении Лукашенко утёр нос многим европейским лидерам»-1

Де-юре холодная война закончена. Де-факто её призрак продолжает бродить по планете. И хотя сегодня мир далек от событий Карибского кризиса, локальных «пожаров» на всех континентах предостаточно. Детонировать может в любой момент. И старушка-Европа здесь вовсе не исключение.

# Беларусь-Евросоюз # Сергей Бабурин

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