Полная перезагрузка сотрудничества. Андрейченко обсудил с главой МИД Венесуэлы развитие межпарламентского диалога

Беларусь и Венесуэла имеют прочные дружественные отношения. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с министром иностранных дел этой южноамериканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый визит Ивана Хиль Пинто в нашу страну. Однако для развития двусторонних отношений в современных условиях было сделано много. Нынешний визит подтверждает намерения укреплять партнерство. Отметим, прочный фундамент для развития связей был заложен еще в середине двухтысячных годов Александром Лукашенко и Уго Чавесом. Сегодня, 16 октября, речь идет о перезагрузке сотрудничества по всем направлениям. Так, в парламентах двух стран созданы группы дружбы, их главная задача – находить контакты и связывать предприятия и организации для совместной работы. Белорусские депутаты уже провели онлайн-встречу с коллегами из Венесуэлы, есть понимание того, какие сферы необходимо развивать в первую очередь – это сельское хозяйство, медицина и образование. Как отмечают специалисты, сотрудничество по данным направлениям еще несколько лет назад развивалось крайне активно, однако в последние годы из-за санкций начались торможения. Стороны намерены преодолевать преграды и не просто вернуться к досанкционному уровню партнерства, но в разы укрепить сотрудничество. Межпарламентский диалог играет в этой задаче основополагающую роль.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В то же время есть определенные сложности, вызванные санкционным давлением и на Венесуэлу, и на Беларусь. Мы знаем, что Венесуэле фактически запрещены какие бы то ни было переводы денежные, финансовые в иностранных валютах. Мало того, она даже не может оплатить сегодня свой взнос в Организации Объединенных Наций. Из-за чего ее по сути лишили голоса. С такими санкциями сталкиваются сегодня государства, которые выбирают свой путь развития. Беларусь и Венесуэла определились – мы с уважением относимся к политике друг друга, мы также являемся в определенной степени маяками для всего мира в построении собственной политики, основанной на социальной справедливости, и выступаем, безусловно, за многополярный мир.