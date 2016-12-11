Граница между нами должна не разделять, а объединять наши народы: итоги визита маршала сената Польши в Беларусь

Новости Беларуси. Сейчас том, что на неделе объединяло. И, к слову, Беловежская пуща – отличная к тому иллюстрация. Национальный парк объединяет два государства – Беларусь и Польшу. Кстати, от этого места до Польши рукой подать – всего несколько километров.

На неделе было масса поводов провести ревизию наших соседских отношений. Желание маршала сената Станислава Карчевского встретится с Александром Лукашенко дает повод полагать, что та самая ревизия принесет пользу соседям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Встречи в костюмах, старинные агроусадьбы, приветствие богини охоты и атмосфера настоящей партизанской деревни. Анджея Кудлицкого, казалось бы, ничего не может удивить. Как-никак уже 25 лет возглавляет польское турагентство. Но от белорусского колорита отказываться не стал.

Анджей Кудлицкий, турист (Польша):

Вчера мы пробовали ваш особенный борщ белорусский – он был фантастическим.

Сегодня в Гродно Анджей приехал не один. Вместе с другими поляками. И не случайно. Гродно стал первым белорусским городом, который иностранцы из ЕС сегодня могут посещать без визы. А еще и окунуться в исторический колорит. Такой схожий для поляков и белорусов.

Малгожата Стэмпневска, турист (Польша):

Мы в восхищении от этого места: очень оригинально, очень нетипично, с уважением к истории, именно к той истории, которая нас, поляков и белорусов, объединяет.

Беларусь и Польша. 1,5 миллиона долларов товарооборота, 17 представительств белорусских предприятий в Польше и дипотношения длиной почти в четверть века. Между Минском и Варшавой всего пять сотен километров, но политический диалог активизировался лишь в последние годы. В марте состоялся визит главы польского МИДа, в октябре в Беларусь обсуждать экономические вопросы приезжал вице-премьер. Теперь – маршал сената.

Свою карьеру Станислав Карчевский начинал в медицинской сфере. Хирург по образованию, он проработал в ней почти 20 лет. Но уже в 1998 году стал депутатом местного совета одного из польских поветов. В 2005 – попал в сенат. С тех пор был и депутатом, и вице-маршалом. В ноябре прошлого года стал главой польского сената. И вот первый рабочий визит в Синеокую.

Александр Лукашенко отметил: шаги навстречу нужно делать в торгово-экономической сфере. Сегодня потенциал не использован до конца.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время у нас активно идет политический диалог. Ваши руководители крупные политические посещали Минск, мы бывали в Польше: и министр иностранных дел, и другие руководители. Вели переговоры. Пытались вывести наши отношения на более высокий уровень. Должен сказать, что фундаментом любых отношений являются торгово-экономические отношения. Очень высокий уровень наших торгово-экономических отношений. Но это абсолютно не соответствует нашим возможностям.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Наше межпарламентское сотрудничество очень важно, потому что оно влияет не только на улучшение отношений, но и на улучшение самой атмосферы между нашими странами.

В Польшу наша страна экспортирует нефтепродукты, лесоматериалы, калийные удобрения. При этом в Беларусь отсюда поставляют яблоки, томаты, лекарства, молоко и сливки.

Подтверждается белорусско-польский интерес и инвестициями. За нынешний год в нашу экономику привлекли почти 200 миллионов долларов. Среди инвестиционных проектов – строительство гостиниц под ключ, модернизация железнодорожных переездов и открытие цеха по производству сырокопченых изделий.

А это и есть тот самый новый цех. Работает уже больше года. 500 тонн продукции в месяц. По оценкам специалистов – это крупнейшее по объемам производство в Восточное Европе. К тому же, оснащенное самым современным оборудованием. Стоимость проекта – 30 миллионов евро.

Наталья Калинкович, главный технолог ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Ассортимент очень широкий. Выпускаем продукцию как по классическим, так и по инновационным технологиям.

2015 год стал политически насыщенным для Польши. Сначала президентские выборы, потом – парламентские. Кстати, состав парламента Беларуси и Польши во многом схож. Определил он и намерения к сотрудничеству. В апреле после почти 11-летнего перерыва в сейме Польши была сформирована польско-белорусская парламентская группа. На неделе настроенность на диалог закрепили подписями под соглашением.

Место встречи – Национальная библиотека. Среди книг Мицкевича и нотных сборников Монюшко. Словно символ близости наших народов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

При взаимной заинтересованности в этом году удалось сделать в области политических контактов и экономического сотрудничества очень много.

Уже потом это подчеркнут и на встрече в нижней палате парламента. Активизация политических контактов должна пойти в плюс экономике.

Будущее за сотрудничеством Беларуси и Польши в сфере образования. Важное соглашение готовили 6 лет. На неделе подписали. Документ позволит развивать связи не только между ВУЗами, но и между школами.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Этот визит показал, что есть огромный потенциал для этого в самых разных направлениях: от туризма до торговли.

Уже потом от теории перешли к практике. Станислав Карчевский смог лично познакомиться с нашей молодежью. А точнее с теми, кто уже который год учит в белорусском вузе польский язык. Зарубежному гостю даже предложили принять импровизированный экзамен. Уже потом он, впечатлившись знаниями, поставит всем наивысший балл и расскажет: в Беларуси когда-то бывал. Правда, по-настоящему познакомился лишь сейчас.

Мост для развития совместных проектов есть для академий наук наших стран. Подписями закрепили белорусско-польское соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере. К примеру, кооперация возможна в области нано- и биотехнологий.

А еще Беларусь и Польша сотрудничают в медицине.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь: Сотрудничество выражается, в первую очередь, в обмене опытом и стажировках на рабочих местах.

К примеру, два из 20 пансионатов, своеобразных гостиниц для родителей заболевших детей, на территории центра онкологии в Боровлянах – помощь польских партнеров.

Наталья Конопля, заместитель директора «РНПЦ детской онкологии, гематологи и иммунологии»:

Обсуждался момент даже обмена врачами: наши онкологи обучаются у них, их онкологи приезжают к нам.

Хирург по образованию, с врачебным стажем почти в двадцать лет, такой центр не смог не посетить.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Это прекрасный центр, осуществляет лечение на замечательном мировом уровне.

Диалог налажен и в сфере культурной. Тем более история белорусов и поляков очень схожа. Отметит это и зарубежный гость. А потом поделиться впечатлениями. О Беларуси – только искренне и от души.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Было много сентиментальных акцентов, которые обращали внимание как раз на нашу общую историю. Поэтому территориальная граница между нами должна не разделять, а объединять наши народы. А еще в следующем году мы планируем организовать общий экономический форум и форум регионов, чтобы наше сотрудничество было не только на высоком уровне, но и на уровне регионов.

А еще на уровне народов двух стран. О дружбе говорит белорусская политика спокойствия и равновесия. Поляков в нашей стране живет немало. И большинство из них Беларусь называет родной. А это значит – связи двух стран еще и народные. И ведь именно они одни из самых крепких и важных.