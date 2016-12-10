Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс – об инвесторах, минских соглашениях и драниках

Кто внимательно смотрел сюжет, заметил, кто первым за столом совещания по левую руку от Президента сидел Валерий Мицкевич, замглавы Администрации Президента, назначенный недавно исполняющим обязанности руководителя президентского штаба. Поскольку Александр Косинец освобожден от должности главы Администрации в связи с переходом на другую работу. С такой же формулировкой с поста первого заместителя главы Администрации в отставку отправлен Константин Мартынецкий.

В оппозиционных СМИ уже перемыли косточки всем названным и всем потенциальным преемникам. Мы не будем фантазировать и оставим формирование кадрового реестра главы государства самому Президенту. Отставки и назначения – его право. И это обычное дело в любом государстве.

К примеру, во Франции на днях ушел с поста премьер-министра Манюэль Вальс. Президент Олланд тотчас назначил нового главу правительства. Теперь Францию ожидает большая кадровая перетряска, поскольку премьер уходит в отставку вместе со всем кабинетом правительства.

У Франции особый период: страна на пороге президентских выборов. И не стоит думать, что Беларуси это не касается – президент и правительство определяют внешнюю, в том числе торговую политику. А на днях в Минске прошел Первый белорусско-французский межрегиональный бизнес-форум. Прошел с намеком – пора бы раздвинуть ворота для товарообмена, услуг, инвестиций.

Не только об этом говорили мы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси в его резиденции. Предлагаю посмотреть интервью.

Добрый день, господин посол.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Добрый день.

Вы сами выбрали русский язык. Почему? У вас русские корни? Откуда вы знаете русский язык?

Дидье Канесс:

У меня нет русских корней. Я, можно сказать, случайно стал изучать русский язык, потому что в моем лицее была возможность учиться русскому языку. И я от любопытства пошел на эти курсы.

Пригодилось, как говорится.

Дидье Канесс:

Язык мне понравился. И потом я продолжил изучать в университете.

Замечательно когда посол другого государства говорит на языке той страны, куда он приехал работать. И страну вам будет проще понять и изучить, и уважение со стороны людей, они скажут: «Свой парень, наш человек!» Многие журналисты замечают, что вы очень открытый человек. Скажите, ваша открытость – это черта характера или это служебная черта, вы демонстрируете, что Франция приоткрылась по отношению к Беларуси?

Дидье Канесс:

Вы знаете, сейчас действительно новый контекст, потому что практически все санкции Европейского союза были сняты. Это были очень важные решения, которым Франция способствовала, решение которых стало возможным, после того как освободили последних политзаключенных. Позитивную роль, которую Беларусь сыграла по отношению к конфликту на Украине, тоже сыграла свою роль. Правда, что перед тем как я отправился в Минск, наш министр иностранных дел мне поставил задачу развивать всесторонне отношения. Мы поощряем Беларусь продолжать свои усилия, продолжать проводить политику, которая ориентирована на конкретные результаты, например, в отношении соблюдения международных стандартов для проведения демократических выборов, в отношении соблюдения права ассоциаций и собраний.

Вы начали с политики. Прежде, чем задать следующий вопрос, позвольте я немножко отвлекусь, чтобы зрителям было интересней. Вы уже в Беларуси несколько месяцев. Успели попробовать какое-то белорусское блюдо? Оно вам понравилось?

Дидье Канесс:

Конечно, меня угостили драниками. Это самое знаменитое блюдо.

Драники все знают. Беларусь – картофельная страна и нас называют бульбашами, а французов, я думаю, вы не обидитесь, называют лягушатниками, потому что лягушачьи лапки. Я думал, Беларусь и Франция: как совместить картошку и лягушачьи лапки – два несовместимых продукта. Наверное, нужно залить каким-то соусом, вкусным хорошим соусом. Какой это должен быть соус: политический, экономический, культурный?

Дидье Канесс:

Все важно. Для нас важно углублять политический диалог так же, как развивать двусторонние торгово-экономические отношения, естественно, культурные связи. Все связано.

Первый межрегиональный белорусско-французский бизнес-форум прошел в Минске. Как вы оцениваете его результаты? Он какую-то надежду подает, что у нас обмен товарами увеличится, капитал, инвестиции придут? Нам бы хотелось, чтобы французские пришли в Беларусь.

Дидье Канесс:

Развитие наших торгово-экономических отношений действительно стоит в центре моих приоритетов, потому что сейчас, я думаю, что уровень наших обменов не соответствует как потенциалу Беларуси, так и экономическому весу Франции, которая является пятой экономикой в мире. Поэтому мы должны совместно стараться, чтобы лучше распространять информацию среди деловых кругов о возможностях на белорусском рынке, также распространять информацию об усилиях, улучшать условия для инвесторов. Вы, наверно, обратили внимание на последний рейтинг Всемирного банка Doing Business, где Беларусь продвинулась на 37-е место. Конечно, есть ограничения тому, что мы, дипломаты, можем делать, чтобы привлечь инвесторов. Инвесторы в конечном итоге принимают свои решения на базе финансового расчета.

У вас, как у дипломатов, есть ограничения, но есть и возможность, то, о чем вы сказали, рассказывать, рассказывать в том числе о белорусских товарах. Мы прекрасно знаем, женщины знают французские духи, знаем французскую кухню, знаем французские автомобили. Кстати, вы посещали сборочное производство недавно автомобилей французских под Минском. Французы, конечно, хуже знают белорусские товары. Вы, пожив тут какое-то время, что могли бы рекомендовать на собственном опыте? Что из белорусской продукции могло бы пригодиться во Франции?

Дидье Канесс:

Конечно, когда думаешь о белорусских товарах, тут же приходят в голову молочные продукты и огромные БелАЗы. Но также есть области, которые менее известны, где Беларусь занимает значительное место. В области информатики.

Наверно, надо, чтобы побольше французов сюда приезжало, попробовало драники, посмотрело, чем богата Беларусь и, может быть, действительно что-то пригодится. Франция – одна из первых стран в мире по количеству туристов. Все мечтают приехать и увидеть Эйфелеву башню, замки французские. Много чего интересного есть во Франции. А вам как французу что в Беларуси понравилось, куда бы вы порекомендовали своим друзьям, родственникам приехать и что увидеть в Беларуси как туристам?

Дидье Канесс:

Пока я побывал только в Минске, потому что не было времени выехать из города. Что я бы посоветовал друзьям, которые собираются приехать в Беларусь? Наверно, прежде всего рассматривать страну через призму литературы и истории. Я бы посоветовал произведения Василия Быкова, Светланы Алексиевич. И, конечно, не забыть о Марке Шагале, Сутине, Малевиче.

Я видел, у вас в стопке книг есть репродукции Шагала, есть альбомы современных белорусских художников: Виктора Альшевского, Смоляка. Не знаю, кто подбирал эти книги, но тем не менее вы знакомитесь с белорусским искусством тоже. А почему бы, чтобы белорусы и французы лучше узнали друг друга, нам не обменяться каким-нибудь памятниками. Допустим, в Беларуси установить памятник Вольтеру или Гюго, а во Франции – памятник Янке Купале, чтобы не только Быкова и Алексиевич знали французы. Например, купала, Колас – тоже интересные писатели.

Дидье Канесс:

Меня больше притягивает живущая культура. В апреле будет фестиваль франкофонных театров. Это уже добрая традиция, которой почти 20 лет. Мы также рассматриваем возможность пригласить в Беларусь французских артистов по случаю, например, джазового фестиваля на открытом воздухе, театрального фестиваля «ТЕАРТ» и знаменитого международного кинофестиваля «Лістапад».

Приезжали не раз французские звезды к нам. И на «Лістапад», и с гастролями французские артисты приезжают. А вот вы сказали, что культура и история должны объединять, прокладывать путь между странами. На месте битвы, где Наполеон проиграл битву на Березине, вы побывали уже или нет? Что вы знаете об этом?

Дидье Канесс:

Да, я там побывал совсем недавно. Это было для меня волнующее событие. Почтить память тысяч солдат и гражданских лиц разных национальностей, которые там погибли в трагических условиях. Это событие, которое нам напоминает, насколько драгоценен мир и что мы должны вместе во что бы то ни стало защитить эту драгоценность.

Беларусь выступает поборником мира, в том числе в урегулировании споров и конфликтов в соседней стране. Минские соглашения. Ваш президент Олланд приезжал сюда для встречи по урегулированию конфликта в Украине. Минские соглашения как вы оцениваете? Правильный путь выбрало белорусское правительство?

Дидье Канесс:

Я думаю, что просто нет другого пути, нет альтернативы. Важно реализовать минские соглашения во всех аспектах: гуманитарная сторона, политические аспекты, вопросы безопасности. Франция привержена к работе в «нормандском формате». Я не буду скрывать, что эти переговоры трудные, но надо продолжать, потому что нет альтернативы. Мы, естественно, благодарны Беларуси за то, что страна регулярно предоставляет площадку для проведения этих встреч.

Спасибо, господин посол. Мы начали с того, что вы по-русски говорите, но у нас в стране два языка: русский и белорусский. Поэтому, может быть, какое-то слово по-белорусски вы скажете нам в завершение.

Дидье Канесс:

Дзякуй.

Дзякуй. Спасибо и вам за это интервью.