Аналитик о распаде СССР: из тех условий, в которые мы попали не по своей вине, из постсоветских стран Беларусь занимает лучшие позиции

25 лет – юбилей! Радостный или печальный, когда речь идет о распаде советской империи, но о рождении нового суверенного государства? Если страна хилая и убогая, как говорится, не удалась и жизнь ее граждан – жалкое существование, можно стенать о потерянном. Если же история сложилась, как у Беларуси, вполне успешно, а на фоне бывших 15 сестер и вовсе – на зависть, тоже можно слегка погрустить, не заламывая руки, скорее, ностальгически, но в то же время радоваться становлению суверенного государства.

Еще одно событие в этой цепочке – реинкарнация СССР в СНГ. Содружество Независимых Государств со штаб-квартирой в Минске живо и ныне, и Президент Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ 8 декабря, отметив, что сей день стал отправной точкой интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Тему продолжит Евгений Пустовой.

По лестнице, ведущей назад в СССР и его молодость, 82-летний генерал в отставке поднимается резво, как курсант военного училища.

Илья Вельджанов, председатель Минской городской организации Белорусского союза офицеров:

Это музей, отражающий всю мою деятельность в нашем великом государстве.

Почти полвека – в Советской армии, около двух десятков лет – на дипломатической службе. История человека, державы и эпохи едва уместилась на отдельном этаже.

Илья Вельджанов – дитя своей эпохи. Детдомовец из пустыни Каракум был лишь песчинкой на необъятных просторах Союза, но он смог дотянуться до звезд генерал-лейтенанта. Страна равных возможностей и одинакового достатка дала Илье Вельджановичу регалии и должности. Но он ностальгирует о простых отношениях между людьми.

Илья Вельджанов:

Главное величие было не только материальное, а идейное. Люди были совестливые, отношения между людьми были нормальные, людские, не звериные.

Личный архив, экспозиция подарков и выставка авторских книг – для того, чтобы помнили о героях уже не нашего времени.

Юрий Иванов, фотограф, очевидец развала СССР:

Этот снимок вошел в лучшие фотографии мира. Журнал Time опубликовал его на развороте и подписал: «Диктатура пролетариата».

Юрия Иванова называют глазами партийной эпохи. Через его объектив весь мир видел жизнь Союза и развал советской империи.

Юрий Иванов:

Это Вячеслав Францевич, это Бурбулис. И там уже читали, а мы через плечо заглянули – там все готовится к развалу.

Обычно в резиденцию «Вискули» партийные бонзы ездили поохотиться. Но декабрьский трофей 1991 года был добыт под чужой заказ.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра «ECOOM»:

Первый звонок сделан дедушке Бушу. Это говорит о том, кто был заказчик и выгодоприобретатель.

Юрий Иванов:

Сначала в центре была Россия. А потом Беларусь. Мы же принимающая. Ответственность за центр.

Официально в лесных дебрях политики должны были обсудить поставки голубого топлива. Но поставили жирную точку в истории СССР, а вот вопросы по газу остались до сих пор.

Сергей Мусиенко:

По версии Шушкевича, Ельцина, они ехали для разговора о нефти, о газе. Они все понимали, что, как только они начнут эту тему, никакого развала Советского Союза не будет. Мы последствия этих непродуманных шагов предательских ощущаем все эти годы.

За 36 часов в «Вискулях» три политика разрушили все созданное за 70 лет миллионами людей. Хотя говорят, что великую державу развалили не три зубра в Беловежье, а разорвала стая волков.

Эдуард Ханок при Союзе был известным композитором, сейчас он открыл в себе другие таланты. Новатор теории волн и закономерностей. О них и разбился Союз, уверен ученый-композитор.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Развалы относятся не к людям, а к законам природы. Развалилось, потому что, видимо, сгнило.

Невзирая на итоги референдума и желания народа, тогдашние правители разрушили Союз и умыли руки. Отмыть Беларусь от могильника империи получилось уже нынешнему руководству. За годы суверенитета мы стали интеграционной площадкой.

Сергей Мусиенко:

То же СНГ как образование состоялось и сохранено благодаря тому, что в Минске. Очевидно, что, если бы в тот момент в «Вискулях» был такой руководитель, как Александр Григорьевич Лукашенко, этого бы не произошло. Потому что он бы отстаивал интересы своей страны.

Геополитическая партия была разыграна именно здесь, на бильярдном столе. Пробный шар попал в лузу. Советский Союз распался 8 декабря в 14 часов 17 минут. А в это время на свет появился Кирилл Ткачев.

Уже целое поколение выросло под национальным флагом Беларуси. И в свой день рождения белорус подарил себе поход в алмаз знаний. Обычно сюда он водит девушек на смотровую площадку. Но сегодня пришел в читальный зал.

Кирилл Ткачев, ровесник СНГ:

Первый спутник в космосе, чемпионат мира по хоккею, строительство невероятно красивой библиотеки.

На табло достижений независимой Беларуси – приличный счет. Но белорусы не стали списывать со счета и очки, заработанные еще при Союзе.

Двери в заводские и фабричные цеха стали своеобразным социальным лифтом для миллионов советских людей. Большинство тогдашней партийной элиты было родом из рабочих профессий. Кстати, в Беларуси эта тенденция сохранилась. От президента до глав районов – на ниву госуправления пришли из полей и от станков.

Сергей Мусиенко:

Из тех условий, в которые мы попали не по своей вине, из постсоветских стран мы занимаем лучшие позиции. Мы могли быть и независимы, жить, условно говоря, как прообраз Евросоюза, без границ, но с общим рынком – всем Советским Союзом.

Советский союз в 1961 году выводит на орбиту человека, а белорусы в это же время с цехов Жодинского завода – свою первую разработку. 27-тонный БелАЗ. Только страна Советов могла и космос, и новые отрасли промышленности осваивать одновременно.

Евгений Кашевский, начальник цеха:

Это была союзная стройка. Скорее всего такого бы предприятия не было, если не было бы Советского Союза.

Но белорусский БелАЗ от советского бренда отличается и оснащением – здесь новейшие станки со всех стран, и грузоподъемностью – теперешняя в десятки раз больше.

При Союзе каждый третий гигант был родом из СССР, сейчас в мире карьерных самосвалов наши колесные исполины на втором месте.

Евгений Жук, наладчик станков:

Сейчас только воспоминания остаются о Союзе. Есть что вспомнить. Было хорошее мощное государство. Ход событий уже не вернешь. Сейчас своя республика независимая, довольно достойно выглядит в мировом сообществе.

У белорусов получилось сохранить такую махину, подобрать к ней ключ и заново завести весь процесс. И это в то время, когда заглохла вся промышленость одной шестой части суши.

Евгений Кашевский:

В настоящее время это уже национальное. Все вот эти наши достижения – это уже было при суверенной Беларуси. Именно в Беларуси осталось все то лучшее, что было в Советском Союзе. Советская власть в лучшем ее смысле и соцзащита людей и взаимоотношения людей, и вся жизнь наша, и строительство жилищное.

Для известного российского режиссера Олег Фисенко Беларусь – это окно в Европу и дверь в старый добрый Советский Союз. Российские кинематографисты буквально влюбились в белорусскую архитектуру и удивляются живучести неуглеводородной экономики.

Олег Фисенко, режиссер-постановщик:

Я когда приезжаю, удивляюсь, как, у вас не нефтяная страна, откуда ваш президент умудряется столько строить за это время. Я лет 5 сюда уже езжу, я вижу, как все меняется. В Москве так не меняется здесь можно купить творожный сырок или молочную колбасу и сделать оливье, то оливье, которое было на Новый год в те детские времена, когда мы еще жили в Советское время.

Как при Союзе в Беларуси живется поляку из Литвы Чеславу Высоцкому. 25-летие развала империи, идеалам которой он верен, встречает на больничной койке, но с бодрым настроением.

Чеслав Высоцкий, пенсионер:

Осталась от Советского Союза медицина бесплатная. Прекрасный госпиталь. Как и наш республиканский интернат ветеранов войны, где я живу.

У себя на родине, в Литве он не признал раскол партии и распад СССР. В Беларуси ярый коммунист живет уже 20-й год. И в свои 82 в знак благодарности взялся за изучение мовы.

Чеслав Высоцкий:

Поставил такую мэту, чтобы за два гады вывучыць беларускую мову.

Чернобыль, Афганистан, падение Берлинской стены, национальные конфликты и продовольственный кризис – это были удары по коленкам глиняных ног советского колосса. С этих осколков белорусы смогли склеить новую страну, добавив свои материалы и орнамент, доказав что ни чужеродные боги горшки обжигают.