Маршал сената Польши во время визита в Беларусь: наши отношения были заморожены, но теперь открываются широкие возможности

Ликвидация СССР сопровождалась и распадом соцлагеря, в который входили страны Азии, Африки, Латинской Америки, Европы. Соседняя Польша была в том числе. Она была членом Совета экономической взаимопомощи – СЭВ – это некое подобие Евросоюза, «социалистический Евросоюз». А сегодня Польша входит в Евросоюз капиталистический.

Польша – в первой пятерке торгово-экономических партнеров Беларуси в Европе. Был ледниковый период в отношениях наших стран. Закончился. Варшава активизировалась – мы наблюдаем визит за визитом на высоком уровне. На этой неделе в Минск прибыл глава верхней палаты парламента Польши, как говорят поляки, «маршалэк». О маршрутах «маршалэка» расскажет Евгений Горин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень приятно видеть в Минске. Далековато, правда, живем, что редко видимся...

Дружеская ирония Президента понятна. Польша как самая ближайшая западная страна на несколько лет прервала всякие политические контакты с Беларусью. Таких государственных зубров, как министр иностранных дел, вице-премьер, а теперь вот и маршал сената Польши, у нас не было давненько. А тут, с марта месяца – сразу три гостя высокого статуса.

Александр Лукашенко:

Фундаментом любых отношений являются торгово-экономические отношения. Вы абсолютно можете рассчитывать на то, что закрытых тем и сфер в наших отношениях быть не может. Мы всегда будем открыты. И если интерес у Польши есть к нашей экономике, к нашим торговым отношениям, мы всегда открыты, готовы обсуждать любую проблему. Нам надо поднимать – это, может быть, особенность, это хорошо – политические отношения на уровень экономических. Хуже, когда политика хорошая, политические отношения хорошие, а экономики нет.

Серия визитов польских чиновников в Беларусь – инициатива Запада. С момента охлаждения отношений в 2010 году, когда в Минск прилетал тогдашний министр иностранных дел Польши Сикорский со своим германским коллегой, наша республика свою позицию не меняла. А вот Европа от политики санкций отошла. Польша это решение поддержала.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Я приехал прямиком из города Пшемысль, где у нас вчера была встреча председателей спикеров парламентов Вышеградской группы. Для того, чтобы успеть на сегодняшнюю встречу, успеть на самолет, я должен был раньше уйти. Все мне пожелали хорошего пути, а также попросили передать самые лучшие пожелания Беларуси.

Александр Лукашенко:

Я вас благодарю, что вы приехали в гости к нам. Я заинтересован в том, как и господин Мясникович, чтобы вы побывали в стране, увидели Беларусь которую вы, может, немножко подзабыли.

Возможность увидеть Беларусь со всех сторон у маршала была в полной мере. Если польская делегация искала импульс для активизации отношений, то их было как минимум несколько.

В Национальной библиотеке – среди книг Мицкевича и нотных сборников Монюшко – подписали еще один исторический документ. Соглашение о сотрудничестве между Советом Республики Беларусь и сенатом Польши. Находясь в одном из крупнейших книгохранилищ Европы с текстами общих белорусско-польских поэтов, писателей и композиторов, маршал несколько минут перечислял имена и должности в своей делегации.

Станислав Карчевский:

Я представляю наш состав так широко и подробно, чтобы было понятно, какие ожидания мы связываем с этим визитом. Наши отношения были заморожены, но теперь открываются широкие возможности.

Обмен протокольными подарками получился с элементом неожиданности. От Совета Республики – набор юбилейных монет. От польского сената – наш общий символ – зубр. И оказалось, что в пути Маршала Карчевского ожидал подарок от Президента – Слуцкий пояс.

Межпарламентская работа может стать поясом, который свяжет новые направления сотрудничества. После почти 11-летнего перерыва в Сейме Польши сформирована белорусско-польская парламентская группа. Академиями наук закрепили подписями белорусско-польское соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере. Но главный документ – о сотрудничестве в образовании. Его готовили 6 лет. Теперь обмен опытом в подготовке преподавателей и студентов будет идти активнее.

Мария Кохно, студентка филологического факультета Белорусского государственного университета:

Мы стажируемся почти каждый год и выезжаем на групповые стажировки.

В БГУ Станислав Карчевский проэкзаменовал студентов, изучающих польский язык. Всем поставил наивысший балл. Рассказывал о своем первом давнем визите в Беларусь. Признался, что нынешний принес более сильные впечатления. И современное состояние страны, и посещение таких исторических мест, как дворец в Несвиже.

До парламентской карьеры Станислав Карчевский был депутатом. Еще раньше – врачом. 17 лет – в польской районной больнице. В Центр детской онкологии в Боровлянах маршал привез подарки. Но сотрудничество между странами идет давно. Два гостевых домика для родителей заболевших детей построены при польском участии.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

У нас выстроились хорошее сотрудничество между учреждениями. Брестская областная больница, Гродненская областная больница. Это сотрудничество выражается в обмене опытом и стажировках на рабочих местах.

Беларусь исторически и географически – между Западом и Востоком. С одной стороны граница с ЕС. С другой – Евразийский экономический союз. С Польшей наша республика, похоже, вступает в новую фазу отношений. Визит Станислава Карчевского в Беларусь – один из признаков движения в сторону добрососедства.