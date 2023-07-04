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«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодёжную платформу ШОС

04 июля 2023 11:00
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Новости Беларуси. С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодёжную платформу ШОС-1

Александр Лукашенко также обозначил ряд актуальных направлений взаимодействия в рамках ШОС. Среди них противодействие кибератакам и обеспечение чистоты информационного пространства. Беларусь предлагает сконцентрироваться на обмене опытом по этому и другим направлениям, что также обеспечит технологическое развитие всем участникам организации.

Более того, наша страна выступает за глобальное развитие, сотрудничество за рамками объединения и укрепление партнерства между региональными организациями, такими как ЕАЭС и БРИКС. Белорусский лидер обозначил еще несколько важнейших для сотрудничества направлений.

«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодёжную платформу ШОС-4

Александр Лукашенко, Президент Республики  Беларусь:
В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники. Минск сохраняет заинтересованность в трансформации общего транспортно-логистического пространства ШОС. B том числе путем активизации международных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, обустройства и эксплуатации транспортного коридора «Север – Юг». Все наши планы рискуют остаться на бумаге, если не усилим работу с подрастающим поколением. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы «ШОС для молодежи».

«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодёжную платформу ШОС-7

Беларусь стала партнером по диалогу ШОС с 2010 года, когда Организация была еще молодой и только пыталась встроиться в мировой порядок. С 2015-го наша страна обрела статус наблюдателя. Как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, Беларусь видит за «шанхайской семьей» политическое, экономическое и военно-политическое будущее. Процедура вступления Беларуси в ШОС была запущена в Самарканде в 2022 году. Завершить процесс планируется в максимально возможные сжатые сроки.

# Шанхайская организация сотрудничества # Александр Лукашенко # Фотофакт

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