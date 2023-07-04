«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодёжную платформу ШОС

Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий

Новости Беларуси. С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также обозначил ряд актуальных направлений взаимодействия в рамках ШОС. Среди них противодействие кибератакам и обеспечение чистоты информационного пространства. Беларусь предлагает сконцентрироваться на обмене опытом по этому и другим направлениям, что также обеспечит технологическое развитие всем участникам организации.

Более того, наша страна выступает за глобальное развитие, сотрудничество за рамками объединения и укрепление партнерства между региональными организациями, такими как ЕАЭС и БРИКС. Белорусский лидер обозначил еще несколько важнейших для сотрудничества направлений.