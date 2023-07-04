«Все наши планы рискуют остаться на бумаге». Лукашенко предложил создать молодёжную платформу ШОС
Новости Беларуси. С приходом в ШОС новых партнеров по диалогу организация станет еще более сплоченной и эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял участие в заседании Совета глав государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: сегодня мы видим полный слом всех правил и понятий
Александр Лукашенко также обозначил ряд актуальных направлений взаимодействия в рамках ШОС. Среди них противодействие кибератакам и обеспечение чистоты информационного пространства. Беларусь предлагает сконцентрироваться на обмене опытом по этому и другим направлениям, что также обеспечит технологическое развитие всем участникам организации.
Более того, наша страна выступает за глобальное развитие, сотрудничество за рамками объединения и укрепление партнерства между региональными организациями, такими как ЕАЭС и БРИКС. Белорусский лидер обозначил еще несколько важнейших для сотрудничества направлений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники. Минск сохраняет заинтересованность в трансформации общего транспортно-логистического пространства ШОС. B том числе путем активизации международных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, обустройства и эксплуатации транспортного коридора «Север – Юг». Все наши планы рискуют остаться на бумаге, если не усилим работу с подрастающим поколением. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы «ШОС для молодежи».
Беларусь стала партнером по диалогу ШОС с 2010 года, когда Организация была еще молодой и только пыталась встроиться в мировой порядок. С 2015-го наша страна обрела статус наблюдателя. Как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, Беларусь видит за «шанхайской семьей» политическое, экономическое и военно-политическое будущее. Процедура вступления Беларуси в ШОС была запущена в Самарканде в 2022 году. Завершить процесс планируется в максимально возможные сжатые сроки.