Прямой эфир

Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене

26 октября 2024 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь набирает политический вес на международной арене. В условиях шаткой архитектуры мировой безопасности и глобальных экономических потрясений только общими усилиями можно противостоять угрозам современности – это позиция нашего Президента. Официальный Минск укрепляет интеграционные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле этого года наша страна стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества, а накануне на саммите БРИКС в Казани мы получили статус партнера этого международного клуба. Беларусь может внести свой вклад в развитие этого объединения и государств, входящих в его структуру.

Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене-2

На заседании «БРИКС плюс/аутрич» Александр Лукашенко обозначил ряд первостепенных направлений, наработки в которых востребованы во многих странах. Прежде всего это темы устойчивого развития, борьбы с бедностью и голодом, а также глобальной безопасности.

Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене-4

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Для Беларуси БРИКС тоже важен и интересен. Хотя бы даже потому, что ключевые союзники Беларуси сегодня – это и Россия, и Китай. И, по сути, это тот формат, который позволяет с обеими этими странами участвовать в формировании новых правил мировой игры. И это я уже даже не говорю про страны Ближнего Востока и страны Африки, с которыми Беларусь развивает активные отношения в двустороннем плане. Но тут мы видели, что добавляются новые партнеры у Беларуси в рамках БРИКС.

# Александр Лукашенко # Сергей Рекеда # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Романов: по мере приближения краха Запада борьба будет нарастать
25 октября 2024 19:28

Романов: по мере приближения краха Запада борьба будет нарастать

Романов рассказал, как выбирали дату выборов Президента: атмосфера была торжественно-приподнятая
25 октября 2024 18:26

Романов рассказал, как выбирали дату выборов Президента: атмосфера была торжественно-приподнятая

Лукашенко: Запад согласился, что вину в конфликте надо взять и Украине, а не только гнобить Россию
25 октября 2024 14:22

Лукашенко: Запад согласился, что вину в конфликте надо взять и Украине, а не только гнобить Россию