Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене

Беларусь набирает политический вес на международной арене. В условиях шаткой архитектуры мировой безопасности и глобальных экономических потрясений только общими усилиями можно противостоять угрозам современности – это позиция нашего Президента. Официальный Минск укрепляет интеграционные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле этого года наша страна стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества, а накануне на саммите БРИКС в Казани мы получили статус партнера этого международного клуба. Беларусь может внести свой вклад в развитие этого объединения и государств, входящих в его структуру.