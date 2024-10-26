Саммит БРИКС – Беларусь набирает очки на международной арене
Беларусь набирает политический вес на международной арене. В условиях шаткой архитектуры мировой безопасности и глобальных экономических потрясений только общими усилиями можно противостоять угрозам современности – это позиция нашего Президента. Официальный Минск укрепляет интеграционные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В июле этого года наша страна стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества, а накануне на саммите БРИКС в Казани мы получили статус партнера этого международного клуба. Беларусь может внести свой вклад в развитие этого объединения и государств, входящих в его структуру.
На заседании «БРИКС плюс/аутрич» Александр Лукашенко обозначил ряд первостепенных направлений, наработки в которых востребованы во многих странах. Прежде всего это темы устойчивого развития, борьбы с бедностью и голодом, а также глобальной безопасности.
Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Для Беларуси БРИКС тоже важен и интересен. Хотя бы даже потому, что ключевые союзники Беларуси сегодня – это и Россия, и Китай. И, по сути, это тот формат, который позволяет с обеими этими странами участвовать в формировании новых правил мировой игры. И это я уже даже не говорю про страны Ближнего Востока и страны Африки, с которыми Беларусь развивает активные отношения в двустороннем плане. Но тут мы видели, что добавляются новые партнеры у Беларуси в рамках БРИКС.