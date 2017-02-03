Главное, нам удалось сохранить мир, стабильность, социальную защищённость людей: Президент об итогах 2016 года

Новости Беларуси. Когда и за счет чего будут увеличены зарплаты в Беларуси? Этот вопрос стал первым, который прозвучал во время большого разговора с Президентом. В эти минуты общение главы государства с представителями общественности и журналистами.

Участие в мероприятии принимают и многочисленные эксперты.

К разговору приглашены около сотни политологов, экономистов, представителей общественных объединений и партий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Полчаса как начался «Большой разговор с Президентом» здесь – в выставочном комплексе на проспекте Победителей. Я отмечу, что действительно создана очень оригинальная, необычная атмосфера, даже в оформлении. Создана такого рода доверительная обстановка за счёт прозрачных, гармоничных, синих, небесно-голубых тонов, а белый круглый стол замыкается на участниках и главе государства.

Но главное, действительно, это формат, такого раньше не было: огромное число самых разных специалистов практически из всех областей.

Журналисты за столом не только из разных уголков Беларуси, но и мира. Здесь я видел американских репортеров из делового агентства «Bloomberg», представителей британского телевидения BBC, польских журналистов, словом, самый широкий срез СМИ. Президент в самом начале разговора предложил обсуждать все: проблемы в первую очередь, которые волнует народ и подвёл итоги ушедшего 2016 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обязательно поговорим о том, как прошёл 2016 год. Не все у нас получилось, есть очень серьёзные внешние факторы, а они абсолютно определяющие. Но многое мы не сделали сами. Это тоже нужно обсудить. Главное, нам удалось сохранить мир, стабильность, социальную защищённость людей. Опять же, читаю, слышу очень много: «Ну что там гэты Лукашенка скажа, опять бяспека, зноў бяспека, некая стабильность и так далее, и тому подобное». Я всех таких говорунов и писак отправляю сегодня в Донбасс.

Поезжайте туда, оттуда приедете другими людьми.

Но чтобы идти дальше, необходим действительно откровенный разговор о проблемах, которые тревожат читателей, слушателей, зрителей, да и всех нас с вами. Не секрет – есть силы и здесь, и за пределами, мечтающие втянуть Беларусь в конфликты и хаос. Не всем нравится эта самая наша спокойная жизнь. Поэтому обществу сейчас нужны духовная стойкость и консолидация, осознание ответственности за судьбу своей страны. Слушайте, да при чём здесь этот пафос? Давайте подумаем о судьбах просто наших детей, наших родных, близких, любимых, которые всем дороги. Вот и весь будет пафос.

Здесь собрались люди различных убеждений, взглядов, но в одном мы едины – в преданности нашему отечеству, нашей независимой Беларуси. Опять читаю на интернет-страницах, разных форумах высказывания: «Ах, Лукашэнка не ўсіх пазваў к сабе». Не всех. Пятая колонна – представителей – здесь нет. Здесь есть люди оппозиционно мыслящие, которые не голосовали за Президента, которые не любят Президента, не нравится им политика Президента.

Но это люди, которые любят свою страну. С такими людьми я готов разговаривать в любое время.

Как мы договорились с вами, уважаемые друзья, сегодняшнюю встречу, как мы договорились, я хотел бы или предлагаю начать с главного – того, что волнует людей.

Отмечу, что ещё до начала «Большого разговора с Президентом» здесь – в фойе выставочного комплекса началась дискуссия обсуждения возможных тем, вопросы, которые надо бы задать. Напомню, что кроме четырёх десятков приглашённых журналистов из государственных и негосударственных СМИ, белорусских и зарубежных, здесь не менее ста экспертов: есть чиновники, депутаты.

Более того, накануне записывалась такое «vox pоpuli» – вопросы от белорусов, они поступали в Белорусское телеграфное агентство.

Была такая статистика – примерно по одному каждые пять минут.

К началу «Большого разговора с Президентом» их накопилось несколько сотен и сейчас у нас есть возможность послушать своеобразный рейтинг актуальных тем и узнать мнение экспертов, их ожидания от «Большого разговора с Президентом».

Владимир Матвеев, начальник отдела РУП «Белорусское телеграфное агентство»:

Я в первую очередь планирую представить результат этого такого своеобразного опроса, который провела БелТА, тех наиболее актуальных тем, которые волнуют людей.

Конечно же, на первом месте – это вопрос ситуации в экономике, роста зарплат, создания новых рабочих мест.

Где-то вторую-третью позиции делят такие вопросы, как жилищное строительство и кредитование в этой сфере, а также вопросы ЖКХ.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК БРСМ:

Время насыщенное, время очень богато на события. Очень много вызовов, очень важно, чтобы молодёжь в этой ситуации правильно ориентировалась, то есть правильно понимала ситуацию. Глава государства, безусловно, открыто, очень компетентно уверен, что проинформирует и ответит на вопросы. Для молодёжи это своего рода маяки, ориентиры.

Владимир Улахович, председатель торгово-промышленной палаты Республики Беларусь

С моей точки зрения, ключевая, основная тема – это наши экономические вопросы,

и в первую очередь – это продвижение белорусской продукции,

укрепление нашего экспорта, диверсификация экспорта. Это те задачи, которые совсем недавно, доведены до каждого белорусского бизнесмена, до каждого предприятия. Это очень серьёзные задачи.

Сергей Кизима, политолог:

Это опять же более адекватное понимание, чем Беларусь живёт, что Беларусь хочет, что Беларусь ожидает в том числе от внешнего мира, какие проблемы внешнего мира она сама, соответственно, готова помочь решить.

Алексей Дзермант, политолог:

Мне кажется, такой формат должен привнести некий объём беседе, ответам, неким направлениям того, как мы видим страну, куда она будет двигаться. Конечно, интересно, что по этому поводу думает Президент.

Поэтому такой формат крайне востребован.

Тем более мы видим во всем мире рост влияния, так называемых, «фабрик мысли», собственно, где эксперты и работают – это их хлеб, анализ, предложения.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь