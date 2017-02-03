Президенту важно услышать максимальное количество людей: Александр Лукашенко проведет встречу в формате «большого разговора»

Новости Беларуси. Буквально несколько часов остается до «Большого разговора с Президентом». За круглым столом соберутся более пяти десятков экспертов, а также белорусских и зарубежных журналистов, представляющих крупные СМИ и популярные интернет-порталы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Надежда Юшкевич, начальник экономико-политического отдела газеты «Звязда»:

Маё пытанне будзе тычыцца развіцця так званых неперспектыўных весак. Вёсак, у якіх пражывае мала людзей, і хацелася б ведаць, як гэтыя вёскі могуць развівацца далей.

Александр Логвинович, главный редактор «Редакции Брестской областной газеты «Заря»:

К нам очень много обращаются в последнее время читатели с вопросами о занятости. И поэтому я хотел бы задать вопрос о привлечении иностранных инвестиций. На мой взгляд, это сегодня один из вариантов решения этой проблемы.

«Большой разговор с Президентом» начнется ровно в 10 часов. Глава государства ответит на самые актуальные вопросы о жизни общества и событиях в мире.

Задать вопросы Александру Лукашенко смогут не только журналисты, но многочисленные эксперты, представители общественных объединений и партий.

Отметим, в таком формате общение с главой государства пройдет впервые.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Республики Беларусь:

Сам факт – то, что Президент пригласил в том числе лидеров политических партий, политологов, экономистов, – говорит о том, что Президенту важно услышать максимальное количество людей.

Впервые к разговору может присоединиться и каждый житель нашей страны. В эти минуты все еще работает онлайн-сервис портала belta.by, где можно задать свой вопрос Президенту.

Белорусы уже адресовали главе государства сотни вопросов. Жилищно-коммунальные проблемы, кредитование жилья, декрет Президента об иждивенцах и внешняя политика страны – это лишь малая часть актуальных тем, которые волнуют жителей нашей страны.

Опрос:

Хотелось бы иметь свое жилье и очень нас интересует вопрос кредитования. Вот, допустим, молодых семей.

Меня волнуют вопросы обеспеченности медицинской помощью на селе в виду того, что мои родители уже старенькие.

Меня интересует вопрос трудоустройства молодых специалистов. Дочка окончила институт и не может найти работу.

Каждый час на этот сервис поступает около 3 десятков вопросов. А некоторые даже используют площадку для выдвижения своих инициатив.

Ольга Козлович, главный редактор Белорусского государственного информационного агентства Белта:

Есть действительно такие вопросы, предложения даже. Например, штраф за курение. А вот еще интересный вопрос: один из минчан просит главу государства дать ему интервью для написания книги.

«Большой разговор с Президентом» будут освещать все ведущие масс-медиа. Прямая трансляция ровно в 10 часов начнется в эфире телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первого национального канала Белорусского радио.

На встрече будут работать и съемочные группы нашего телеканала. Первое прямое включение мы ожидаем в 10:30. Телеверсию «Большого разговора с Президентом» смотрите в вечернем эфире всех национальных телеканалов.