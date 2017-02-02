Прекрасно осознаю степень ответственности: новый судья Конституционного суда Виктор Рябцев

Новости Беларуси. Власть должна обеспечить соблюдение основных прав граждан. Об этом 2 февраля шла речь во Дворце Независимости. Президент привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси. Александр Лукашенко вручил Виктору Рябцеву удостоверение, подарочный экземпляр Конституции и пожелал успехов на новом ответственном посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Рябцев, судья Конституционного суда Республики Беларусь:

Беру на себя обязательство перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.

Четыре с половиной строчки, но ответственность огромная.

Когда новый судья Конституционного суда зачитывает текст присяги, его правая рука должна лежать на Конституции.

Зал верительных грамот во Дворце Независимости идеально подходит для такой церемонии. Она проводится Президентом страны: глава государства вручает удостоверение и подарочный экземпляр Конституции – главного закона страны. Александр Лукашенко поздравляет Виктора Рябцева и напоминает о том, насколько ответственная миссия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошая традиция. Пусть очень краткая, но она с одной стороны хороша тем, что человек, публично вступая на эту должность, должен свято наблюдать за соблюдением Конституции, принимать соответствующие меры и решения в рамках Конституционного суда, и дает в этом публичную клятву. С другой стороны, это лишний раз напоминает всем нам в стране и за ее пределами о демократичности нашего государственного устройства.

Хочу публично попросить вас, наших руководителей двух ветвей власти, законодательной и судебной, чтобы вы действительно были надежным стражем соблюдения Основного закона нашей страны.

Нас часто упрекают и даже требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека, чтобы была законность и прочее. Знаете, у нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека – право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее (все надо видеть права человека), – если главным инспектором по соблюдению прав человека будет Президент. И вы должны стать рядом со мной.

И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан.

По закону судья Конституционного суда имеет право принимать участие в его работе только после принесения присяги. В присутствии председателя Палаты представителей и Совета Республики, председателя Верховного суда.

Евгений Горин, СТВ:

Судья в период осуществления им своих полномочий в Конституционном суде Республики Беларусь приводится к присяге один раз.

Акт о принесении присяги подписывается судьей Конституционного суда. И хранится в личном деле судьи.

Кроме служебного удостоверения вручается мантия, а также кодекс чести.

Виктор Рябцев:

Конечно, каждый судья, который назначается у нас главой государства, не зависимо в какой системе, в суде общей юрисдикции, здесь должна быть принципиальность. Мы должны всегда руководствоваться теми базовыми конституционными принципами любого судопроизводства. В том числе и конституционного судопроизводства.

Конечно, я прекрасно осознаю степень ответственности и благодарен тем, кто выдвинул меня в качествен кандидата.

Конституционный суд – один из важнейших элементов современной демократии. В Беларуси он существует с 1994 года, состоит из 12 судей со сроком полномочий в 11 лет. Половину, в том числе председателя (с согласия Совета Республики) назначает Президент. Другую половину избирает Совет Республики.