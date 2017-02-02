Андрей Кобяков: Беларусь готова стать для пакистанских компаний площадкой для продвижения продукции в страны Евросоюза и ЕврАзЭС

Новости Беларуси. У Беларуси и Пакистана есть все возможности для достижения такого товарооборота уже к 2020 году. Перспективы двустороннего сотрудничества обсудил 2 февраля глава белорусского государства на встрече с председателем сената парламента Пакистана.

Между странами сложились дружеские отношения, налажены крепкие политические связи, время наращивать объем взаимной торговли.

Пакистан – шестая по численности населения страна в мире. Для Беларуси – это рынок почти в 200 миллионов человек. В том, что дружба – залог прочных торгово-экономических отношений, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Дипломатическим отношениям Беларуси и Пакистана уже больше двух десятилетий, но особенно активизировались они последнее время. С 2014 заметный скачок, сразу после открытия нашего посольства в Исламабаде.

Два раза Александр Лукашенко приезжал в Исламскую Республику с официальными визитами. В свою очередь у нас был премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, теперь – председатель сената парламента.

Очевидно: высокий уровень политических связей между странами достигнут. Время наращивать объем взаимной торговли. Мы по-прежнему экспортируем в Пакистан тракторы, калийные удобрения, шины, детское питание. Основные импортные статьи – рис, ткани, текстиль. За 2016 год товарооборот не слишком большой, поэтому здесь есть над чем работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зная, какую роль играют парламенты в обеих странах, я хочу просить вас, чтобы вы в Пакистане взяли на контроль исполнение той дорожной карты, по которой мы договорились действовать в среднесрочной и ближайшей перспективах.

Мы договорились, что к 2020 году мы достигнем уровня миллиарда долларов в торговле двух стран.

Потенциал наших государств, да и не только потенциал, но уже и реальные возможности для этого существуют. Мы даже можем превзойти этот уровень. Нам надо не просто делать заявления, но стремиться к этому уровню, обозначая не только конкретные направления сотрудничества, но и надо обозначать тот уровень и объемы товаров, которые мы можем поставлять взаимно на наши рынки.

Вы наши возможности знаете, у нас запрещенных тем нет. Мы можем с вами сотрудничать по всем направлениям. У нас сегодня нет разногласий практически, но надо начинать действовать. С моей стороны мы будем всячески поддерживать сотрудничество, я вам это обещаю.

Помочь еще больше активизировать диалог как раз могут парламентарии. Пакистанский гость в должности с марта 2015. Юрист по образованию, не один год занимал должность министра права, в составе комитетов парламента с 1996 года.

Его кандидатуру на должность председателя сената выдвинул альянс оппозиционных партий. Премьер-министр Наваз Шариф поддержал. Кстати, парламент Пакистана, как и Беларуси, двухпалатный. Нижняя палата – Национальная ассамблея, верхняя – Сенат. Гость подчеркнет: несмотря на холодную погоду, в Синеокой встретили по-настоящему тепло.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Пакистана:

Я уверен, что взаимоотношения и сотрудничество Беларуси и Пакистана в дальнейшем будут развиваться и крепнуть. За короткое время мы подписали более 70 соглашений. В самых различных сферах, от экономики до военно-технического сотрудничества.

Пакистан – шестая по численности населения страна в мире. Для Беларуси – это рынок почти в 200 миллионов человек, а еще ресурсы.

Страна с субтропическим зноем тепло принимала и главу белорусского государства. Премьер-министр лично встречал Александра Лукашенко у трапа самолета дважды. Вот такой знак особого уважения и дружбы.

Май 2015. Как продвинуть общую экономику? Какие сферы сотрудничества в приоритете? Эти и другие темы обсуждали Беларусь и Пакистан. А еще база двух стран пополнилась пакетом из 20 соглашений: договорились о диалоге в промышленности, науке, образовании.

Октябрь 2016. Белорусская делегация подпишет полтора десятка документов. За три дня двухстороннего диалога общая сумма контрактов составила больше 50 миллионов долларов. Но главное – от договоренностей на бумаге переходить к конкретным действиям.

Можем и хотим развивать сотрудничество в промышленности. В Пакистане знают наши тракторы. Примерно половина жителей этой исламской республики занята в сельском хозяйстве. Выращивают рис, пшеницу, хлопок. Поэтому нужна и техника, и шины. Стороны даже готовы создавать совместные предприятия.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Беларусь готова стать для пакистанских компаний площадкой для последующего продвижения продукции в страны Евросоюза и выхода на более чем 180-миллионный потребительский рынок Евразийского экономического союза.

В свою очередь, Пакистан – в пятерке мировых экспортеров хлопка. Даже президент Мамнун Хусейн когда-то начинал свою карьеру в семейном текстильном бизнесе. Как организовано подобное производство у нас? С экскурсией на специализированном предприятии гости из Пакистана.

Супруга председателя сената качество оценила и даже приобрела зимнее пальто.

Кстати, сотрудничать с Пакистаном намерен и Китай. Поднебесная вложила десятки миллиардов долларов в инфраструктуру и энергетику страны. Беларусь как раз сможет стать частью треугольника Минск–Исламабад–Пекин. Кроме того, наша страна может поучаствовать в инфраструктурных проектах, которые Пакистан реализует с Китаем. Намерения о сотрудничестве скрепили подписями под совместным заявлением.

А еще проекты в сфере науки, технологий, образования – здесь перспективы тоже большие. Парламенты двух стран настроены на серьезное сотрудничество.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надо участвовать в работе комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому, военно-техническому сотрудничеству. Возможности такие у нас есть.

Чем-то похожи и народы двух стран. Например, одинаково чтим и уважаем традиции. Вот и 2 февраля парламентская делегация возложила цветы к монументу Победы.