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Глава МИД Венгрии посещает с рабочим визитом Беларусь

29 мая 2024 06:57
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Минск и Будапешт развивают конструктивное взаимодействие. С рабочим визитом Беларусь посещает глава МИД Венгрии. Сегодня, 29 мая, в столице состоится Белорусско-венгерский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Венгрии посещает с рабочим визитом Беларусь-1

В ходе пребывания Петера Сийярто запланированы переговоры министров иностранных дел в узком и расширенном составах. Вместе с Сергеем Алейником в качестве сопредседателей они проведут 12 заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Предполагается обсудить ряд прикладных и инвестиционных вопросов. В фокусе работы темы энергетики, сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, фармацевтики, строительства, спорта и туризма, образования и науки.

В разрезе этих же секторов – перспективные ниши взаимодействия – будут искать представители бизнеса двух стран. Отношения Беларуси и Венгрии отличает схожесть подходов к таким наиважнейшим вопросам, как приоритет мира и спокойствия, первоочередность национальных интересов.

# Беларусь-Венгрия # Петер Сийярто # Сергей Алейник

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