Глава МИД Венгрии посещает с рабочим визитом Беларусь

Минск и Будапешт развивают конструктивное взаимодействие. С рабочим визитом Беларусь посещает глава МИД Венгрии. Сегодня, 29 мая, в столице состоится Белорусско-венгерский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе пребывания Петера Сийярто запланированы переговоры министров иностранных дел в узком и расширенном составах. Вместе с Сергеем Алейником в качестве сопредседателей они проведут 12 заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Предполагается обсудить ряд прикладных и инвестиционных вопросов. В фокусе работы темы энергетики, сельского хозяйства, промышленной кооперации, здравоохранения, фармацевтики, строительства, спорта и туризма, образования и науки.

В разрезе этих же секторов – перспективные ниши взаимодействия – будут искать представители бизнеса двух стран. Отношения Беларуси и Венгрии отличает схожесть подходов к таким наиважнейшим вопросам, как приоритет мира и спокойствия, первоочередность национальных интересов.