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В Латвии создадут армию дронов

28 мая 2024 11:31
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Латвия для охраны границ решила использовать высокие технологии. Как сообщили в Министерстве обороны страны, для этого в Вооруженных силах появится новое подразделение. Это будет так называемая армия дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии создадут армию дронов-1

Создание и производство беспилотников обойдется бюджету в 20 миллионов долларов. Они, по задумке Министерства обороны, должны круглосуточно патрулировать всю линию границы с соседними государствами и, как скромно было отмечено, вести разведывательную деятельность.

В Латвии создадут армию дронов-4

Впрочем, планы у Риги довольно масштабные и захватывают другие страны. Она договорилась с Литвой, Эстонией, Норвегией, Финляндией и Польшей сформировать «стену дронов» для охраны границ. И городит этот дорогостоящий забор Рига и ее союзники, чтобы защититься от страшной угрозы, якобы исходящей с Востока.

# Граница

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