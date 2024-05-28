В Латвии создадут армию дронов

Латвия для охраны границ решила использовать высокие технологии. Как сообщили в Министерстве обороны страны, для этого в Вооруженных силах появится новое подразделение. Это будет так называемая армия дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание и производство беспилотников обойдется бюджету в 20 миллионов долларов. Они, по задумке Министерства обороны, должны круглосуточно патрулировать всю линию границы с соседними государствами и, как скромно было отмечено, вести разведывательную деятельность.