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Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая

28 мая 2024 13:46
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Создание Совета женщин Беларуси и Китая, укрепление региональных и отраслевых связей, развитие «женской» линии в политической и общественной жизни Минска и Пекина. Наталья Кочанова встретилась с председателем Всекитайской федерации женщин, членом партийной группы Государственного совета Шэнь Ицинь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая-1

За последние несколько лет женскими организациями наших стран была проделана серьезная работа, тем не менее есть куда расти. Так в повестке встречи – создание Совета женщин Беларуси и Китая, который бы отслеживал выполнение задач, поставленных главами государств, а также развитие региональных и отраслевых связей: по опыту многих лет именно такие контакты оказываются самыми эффективны. К слову, с Всекитайской федерацией женщин белорусы хорошо знакомы: в 2022 году был подписан меморандум о взаимодействии между женскими движениями Беларуси и Китая.

Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая-4

В марте 2022 года председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская приняла участие в Международном симпозиуме по вопросам образования в Пекине.

# Беларусь-Китай # Наталья Кочанова

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