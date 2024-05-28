Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая

За последние несколько лет женскими организациями наших стран была проделана серьезная работа, тем не менее есть куда расти. Так в повестке встречи – создание Совета женщин Беларуси и Китая, который бы отслеживал выполнение задач, поставленных главами государств, а также развитие региональных и отраслевых связей: по опыту многих лет именно такие контакты оказываются самыми эффективны. К слову, с Всекитайской федерацией женщин белорусы хорошо знакомы: в 2022 году был подписан меморандум о взаимодействии между женскими движениями Беларуси и Китая.