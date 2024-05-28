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Белорусская делегация в Пекине – итоги первого заседания комитета высокого уровня

28 мая 2024 17:09
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Во исполнение поручений Президента. Первое заседание комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР прошло в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От белорусской стороны официальную делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Пекин представлял заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэй.

Белорусская делегация в Пекине – итоги первого заседания комитета высокого уровня-1

Сегодняшняя встреча – первая, но далеко не последняя. Прямые контакты по линии парламентариев играют серьезную роль в укреплении взаимоотношений Минска и Пекина, ведь именно так закладывается законодательная база для дальнейшего сотрудничества. И даже расстояние в тысячи километров – не помеха. На данный момент между провинциями, областями и городами наших стран установлено 45 пар побратимских связей. В 2023 году в товарообороте наших стран достигнут исторический максимум – 8,5 миллиарда долларов. Экспорт в Китай вырос на 30 %.

Белорусская делегация в Пекине – итоги первого заседания комитета высокого уровня-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Деятельность комитета в дальнейшем должна быть направлена на то, что придает дополнительный импульс развитию, а также углубление нашего международного сотрудничества, которое представляет собой образец новых международных отношений нового типа. Во главе угла которых стоят равенство, дружба и взаимопомощь во всех вопросах глобальной повестки дня.

Белорусская делегация в Пекине – итоги первого заседания комитета высокого уровня-7

Беларусь признательна китайской стороне за поддержку, оказываемую в вопросе присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества. Большое значение наша страна придает и присоединению к формату БРИКС – здесь мы тоже рассчитываем на содействие дружественной страны. В числе приоритетов белорусских парламентариев и развитие «женской линии» в сотрудничестве Минска и Пекина. В рамках официального визита председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с главой Всекитайской федерации женщин, членом партийной группы государственного совета Шэнь Ицинь.

# Беларусь-Китай # Наталья Кочанова # Сергей Сивец

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