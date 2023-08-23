Главы МИД Беларуси и Экваториальной Гвинеи провели переговоры на полях саммита БРИКС в ЮАР

Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Экваториальной Гвинеи провели переговоры на полях саммита БРИКС, который в эти дни проходит в Йоханнесбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи министры обсудили ситуацию в Африканском регионе, а также подробно остановились на теме активизации практических контактов между странами на разных уровнях.