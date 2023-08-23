Новые точки роста и активизация сотрудничества. Глава МИД Беларуси провёл ряд встреч на саммите БРИКС
Об активизации сотрудничества и поиске новых точек взаимного роста. Ряд встреч провел глава внешнеполитического ведомства Беларуси на полях саммита БРИКС, который в эти дни проходит в Йоханнесбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поставки отечественной продукции в Анголу глава МИД обсудил с министром экономической координации этой страны. Также в поле зрения – взаимодействие в сфере сельского хозяйства и расширение договорно-правовой базы.
Состоялись переговоры с президентом Эритреи. Вместе стороны рассмотрели перспективные для сотрудничества сферы, которые могли бы оживить двусторонние отношения.
Теме активизации практических контактов между странами на разных уровнях посвятили диалог главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Экваториальной Гвинеи. В планах – взаимный обмен визитами и расширение двусторонней договорно-правовой базы.
Отметим, Беларусь впервые принимает участие в мероприятиях саммита БРИКС. Объединение берет курс на расширение. Беларусь и еще около 20-ти стран подали заявки на вступление. Эксперты сходятся во мнении, что значение и влияние организации будут только возрастать.