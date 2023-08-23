Новые точки роста и активизация сотрудничества. Глава МИД Беларуси провёл ряд встреч на саммите БРИКС

Об активизации сотрудничества и поиске новых точек взаимного роста. Ряд встреч провел глава внешнеполитического ведомства Беларуси на полях саммита БРИКС, который в эти дни проходит в Йоханнесбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки отечественной продукции в Анголу глава МИД обсудил с министром экономической координации этой страны. Также в поле зрения – взаимодействие в сфере сельского хозяйства и расширение договорно-правовой базы.