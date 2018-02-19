Как Атаманов Осмоловку спасал: люди пришли, сказали спасибо, они знают для чего нужен депутат

Новости Беларуси. Выборы в местные С оветы депутатов Республики Беларус ь обсуждали в о время ток-шоу «Что происходит».

Георгий Атаманов, в торой с екретарь Центрального к омитета Коммунистической п артии Беларуси:

Люди всё больше и больше начинают понимать: если он пришёл на выборы и избрал своего депутата, он знает, к кому обратиться в том момент, в который он ему понадобится. Давайте смоделируем ситуацию: все знают своего главного врача поликлиники? Нет, они туда не ходят, потому что они здоровы. И депутата он узнаёт тогда, когда он ему нужен. Вот я 8 лет отработал депутатом городского Совета депутатов – ни один не пришёл ко мне с радостью: «Слушай, я пришёл, тебя обниму и всё».

Все идут с проблемами.