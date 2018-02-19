Как Атаманов Осмоловку спасал: люди пришли, сказали спасибо, они знают для чего нужен депутат

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».
Георгий Атаманов, второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
Люди всё больше и больше начинают понимать: если он пришёл на выборы и избрал своего депутата, он знает, к кому обратиться в том момент, в который он ему понадобится. Давайте смоделируем ситуацию: все знают своего главного врача поликлиники? Нет, они туда не ходят, потому что они здоровы. И депутата он узнаёт тогда, когда он ему нужен. Вот я 8 лет отработал депутатом городского Совета депутатов – ни один не пришёл ко мне с радостью: «Слушай, я пришёл, тебя обниму и всё».
Все идут с проблемами.
То есть, они начинают всё больше и больше понимать: избрав себе депутата, он избирает представителя, который его интересы будет отстаивать на местном уровне. И в решении программ социальных. Посмотрите, по Минску сегодня есть большая проблема, связанная с архитектурой и градостроительством – они ж идут к депутатам. Вспомните эту Осмоловку – мне пришлось обойти, встречаться с людьми, беседовать с ними, они подписи собирали. И пока мы их убедили, что: «Ваши интересы отстояли», – и потом в комитете по архитектуре отменили это решение – они пришли, сказали спасибо. Но они знают, для чего нужен депутат. Вот почему они идут.