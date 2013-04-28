Когда в Беларуси появится электронное Правительство и что изменится в отношениях граждан и чиновников

Новости Беларуси. В Беларуси на некоторые театральные постановки уже сегодня можно заказать билет через Интернет. А еще можно заказать талон в поликлинику, заплатить налоги, купить авиабилет и даже пожаловаться. Общаться с чиновниками теперь тоже можно не вставая с домашнего дивана. Все это называется электронное Правительство. Например, Южная Корея ежегодно тратит на это до миллиарда долларов. А вот что изменится в Беларуси?

Куча бумаг и разноцветных папок – главная отличительная черта стола чиновника. Хозяин обычно называет это рабочим беспорядком и уверяет, что все находится на своих местах. И, вообще, документ должен полежать в папке.

Евгений Вячеславович законотворчески «против» такого подхода. С 2000 года депутаты ведут работу над внедрением электронного документооборота, которым сейчас пользуются руководители многих предприятий.

Евгений Оболенский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Он может посмотреть у кого какой документ находится, сколько времени, какое решение принято, кем принято и так далее. Поэтому с точки зрения оптимизации принятия решений, электронный документооборот – это качественно новый уровень.

С помощью Интернета в Беларуси можно сделать очень многое. Через глобальную сеть покупают билеты в кино, театры и на концерты, платят налоги, закрывают коммунальные платежи, пишут жалобы и обращения к чиновникам. В городские исполкомы ежедневно приходят десятки таких писем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Технологическое удобство распробовали не только продвинутые пользователи.

77-летняя Нина Петровна – полноценный пользователь Интернета. Пенсионерка всю жизнь прожила в деревне Дашковка Могилевского района и еще пару лет назад и не слышала о компьютерных технологиях. Зато сейчас между парником и огородом, хоть на минутку, да заглядывает в скайп.

Нина Давыдова:

Это такая находка. Спасибо той умной голове, которая это придумала. У меня многочисленная родня, а теперь с ними могу говорить.

А недавно пришли хорошие новости: оказывается брикет и дрова можно выписать не выходя из дома. Пенсионерка зарегистрировалась на сайте Могилевского райисполкома и поняла, жить в деревне теперь стало куда проще.

Нина Давыдова:

Вот такое устройство, где я могу в райисполком обратиться со своими просьбами, – это большое благо.

Нина Петровна в сельском доме живет одна. В будни за ней ухаживает соцработник, а в выходные приезжают родственники. Но с появлением в Дашковке Интернета пенсионерка забыла об одиночестве.

Людмила Галянтова, социальный работник Могилевского райисполкома:

Если бы все это попробовали, то очень скрасило бы их жизнь. Они могут поговорить со своими детьми, пообщаться как будто здесь с ними находятся.

То, что райисполком всегда на связи, а почта может быть электронной – для большинства давно не секрет. Интерактивные сайты ведомств – это начальный уровень. Чем больше юридической силы в нематериальной сфере, тем шире набор услуг. Беларусь сейчас в шестом десятке мирового рейтинга ООН по развитию таких сервисов электронного Правительства.

Неделю назад был сделан еще один шаг вперед: депутаты приняли проект закона о цифровой подписи. С ее помощью заверить электронный документ можно простым флеш-накопителем. Система работала и раньше, но для каждого ведомства нужно было подбирать свой ключ.

Евгений Оболенский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Бизнесмену или руководителю какого-нибудь предприятия приходилось иметь ворох этих флешек. Для Государственного таможенного комитета – одну, для Министерства по налогам и сборам – другую, для Национального банка – третью. И так далее. Это было неудобно.

Имея данный ключ, можно поставить цифровую подпись. Это значит зашифровать какой-то электронный документ и передать его адресату.

В Беларуси работает национальная программа развития услуг в сфере ИКТ. Это глобальная стратегия развития информационного общества. Ее бюджет – 35 миллионов долларов. Чтобы прописаться в мировых в лидерах, этого мало. Например, Южная Корея за последние 10 лет инвестировала в создание своего е-правительства 1% от ВВП. А на развитие ежегодно тратится миллиард долларов. И теперь с помощью Интернета в Южной Корее делают что угодно, в том числе регистрируют автотранспорт и выдают сертификаты о рождении ребенка. Следующий шаг – так называемое «умное управление», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О Тхэ Тон, приглашенный профессор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Южная Корея):

Сервис становится более понимающим. Он будет реагировать не только на прямой контакт. Возможно, он будет реагировать на ваш взгляд, на речь. Разработки таких сервисов сейчас ведутся.

Идею поддерживают и частные компании. Вот так выглядит интерактивное решение от сети супермаркетов. Изображения с витринами магазина разместили в южнокорейском метро. Для того, чтобы совершить покупку, необходимо просто сделать фото с помощью специальной программы в смартфоне. И дома вас уже встречает служба доставки с заказанными продуктами.

Белорусам пока ближе ходить даже не в Интернет, а просто в магазин. Хотя все может измениться. В нашей стране около 4 миллионов пользователей глобальной сети. Этого более чем достаточно для того, чтобы и электронное Правительство, и частные Интернет-услуги были эффективны.

Михаил Чащин, заместитель директора департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Зачем изобретать велосипед? Надо взять из каждой страны то хорошее, что у них получилось, переложить на нашу территорию и посмотреть. Я думаю, это будет подборка. Мы воспользуемся тем, что есть, но это все равно надо научно переработать.

Основа электронного Правительства – различные компьютерные программы. Так что в Беларуси можно неплохо сэкономить на внедрении интеллектуального продукта.

Игорь Ганчаренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В данном случае это только интеллектуальный ресурс. А поскольку мы говорим, что в Республике Беларусь основной потенциал – человеческий ресурс, в данном случае электронное Правительство максимально увязывается в тенденцию использования национальных ресурсов максимально возможным образом.

Электронное Правительство – это инструмент взаимодействия гражданского общества и чиновников. И если обществу хватает уровня пользователя, то официальные лица по определению должны быть более подготовленными. В Академии управления разработаны образовательные программы для чиновников и бизнесменов. Их пригласят на обучение уже первого сентября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мировая статистика неутешительна: только один из пяти проектов по внедрению электронного Правительства в какой-либо стране можно назвать успешным. В основном там, где большинство населения просто дружит с компьютером. У Беларуси есть все шансы на успех. В том числе благодаря таким пользователям, как Нина Петровна.