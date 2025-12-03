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Новости по тегу #Европарламент

«Европарламент выступает с решением убивать до последнего украинца». Кому нужна война? Ответил Азарёнок
03 декабря 2025 17:47

«Европарламент выступает с решением убивать до последнего украинца». Кому нужна война? Ответил Азарёнок

Снимут ли ЕС санкции против Беларуси и почему мигранты угрожают шенгенской зоне? Рассказал депутат ЕП
08 июня 2025 19:11

Снимут ли ЕС санкции против Беларуси и почему мигранты угрожают шенгенской зоне? Рассказал депутат ЕП

Когда завершится украинский кризис и что думают простые европейцы о Беларуси? Интервью с депутатом ЕП Миланом Угриком
08 июня 2025 17:14

Когда завершится украинский кризис и что думают простые европейцы о Беларуси? Интервью с депутатом ЕП Миланом Угриком

Политика ЕС вообще не имеет смысла – депутат Европарламента от Словакии о санкциях против Беларуси и России
08 июня 2025 17:11

Политика ЕС вообще не имеет смысла – депутат Европарламента от Словакии о санкциях против Беларуси и России

Депутат Европарламента рассказал, в чём обвинили его коллег, которые приехали в Москву на 9 Мая
08 июня 2025 17:09

Депутат Европарламента рассказал, в чём обвинили его коллег, которые приехали в Москву на 9 Мая

«Очень удивлён, насколько великолепна эта выставка» – депутат Европарламента о «Белагро»
05 июня 2025 17:57

«Очень удивлён, насколько великолепна эта выставка» – депутат Европарламента о «Белагро»

Европарламент принял на рассмотрение резолюцию по президентским выборам в Беларуси
22 января 2025 07:21

Европарламент принял на рассмотрение резолюцию по президентским выборам в Беларуси

В Европарламенте звучат призывы о попытках договориться с Россией
30 сентября 2024 19:49

В Европарламенте звучат призывы о попытках договориться с Россией

Граждане 27 стран ЕС проголосовали на выборах в Европарламент
09 июня 2024 18:14

Граждане 27 стран ЕС проголосовали на выборах в Европарламент

Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте
15 декабря 2022 11:19

Ева Кайли не выступила на первом слушании по делу о коррупции в Европарламенте

Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола
18 января 2022 14:03

Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола

Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС
10 октября 2021 16:56

Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС