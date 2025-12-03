Ведь если боевые действия будут заморожены, если бойня прекратится, то зачем тогда 800 миллиардов на перевооружение? Зачем тогда продолжать полублокаду Калининграда и готовиться к полной блокаде? Зачем тогда выстраивать все эти стены у нашей границы?
«Вся проблема санкций, на мой взгляд, является ошибочной политикой, потому что они не достигают политических целей, для достижения которых они были введены».
Встретились с депутатом Европарламента от Словакии. Милан Угрик открыто критикует политику ЕС, обвиняет Брюссель в двойных стандартах и не видит ничего плохого в Беларуси и в сотрудничестве с нами.
«Европейский союз вводит санкции, потому что, и они говорят это довольно открыто, хочет остановить экономический рост России, Китая, Беларуси и других стран. Но думаю, что в будущем это не получится».
«Их обвиняют, что они использовали деньги Европейского парламента для поездки в Москву. Но они все оплачивали из своего кармана».
«Беларусь развивается, и экспорт идет вместо Европы в Казахстан, в Китай и другие страны. Наша политическая позиция в том, что мы хотим заканчивать все антибелорусские и антирусские санкции», – отметил Милан Ухрик.
Коллективный Запад, не замечая фундаментальных проблем в своем обществе, продолжает агрессивно навязывать собственные нарративы.
Депутаты Европарламента выступают за достижение мира в Украине на выгодных для России условиях, хотя на словах поддерживают Киев.
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