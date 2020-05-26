Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности

Новости Беларуси. Меры биологической безопасности должны стать первоочередными в рабочей повестке ОДКБ. Об этом 26 мая во время видео-конференции говорили главы МИД стран-участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям. Одной из таких (и не только для Организации) стала пандемия. И потенциал ОДКБ для реагирования на этот вызов востребован пока еще не в полной мере. В этой связи сегодня принято совместное заявление о солидарности и взаимопомощи в борьбе с COVID.