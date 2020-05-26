Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности
Новости Беларуси. Меры биологической безопасности должны стать первоочередными в рабочей повестке ОДКБ. Об этом 26 мая во время видео-конференции говорили главы МИД стран-участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От белорусской стороны участие принимал Владимир Макей.
Угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям. Одной из таких (и не только для Организации) стала пандемия. И потенциал ОДКБ для реагирования на этот вызов востребован пока еще не в полной мере. В этой связи сегодня принято совместное заявление о солидарности и взаимопомощи в борьбе с COVID.
В повестку дня также был внесен вопрос миротворческой деятельности. В этой сфере ОДКБ будет расширять взаимодействие с ООН. Страны-участницы ОДКБ призвали Организацию Объединенных Наций рассмотреть вопрос о глобальном прекращении огня в связи с пандемией COVID-19 и сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма.