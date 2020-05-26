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Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности

26 мая 2020 14:54
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Новости Беларуси. Меры биологической безопасности должны стать первоочередными в рабочей повестке ОДКБ. Об этом 26 мая во время видео-конференции говорили главы МИД стран-участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От белорусской стороны участие принимал Владимир Макей.

Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности-1

Угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям. Одной из таких (и не только для Организации) стала пандемия. И потенциал ОДКБ для реагирования на этот вызов востребован пока еще не в полной мере. В этой связи сегодня принято совместное заявление о солидарности и взаимопомощи в борьбе с COVID.

Главы МИД ОДКБ рассмотрели меры по развитию биологической безопасности-4

В повестку дня также был внесен вопрос миротворческой деятельности. В этой сфере ОДКБ будет расширять взаимодействие с ООН. Страны-участницы ОДКБ призвали Организацию Объединенных Наций рассмотреть вопрос о глобальном прекращении огня в связи с пандемией COVID-19 и сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма.

# ОДКБ # Владимир Макей # Фотофакт

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