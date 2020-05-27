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Шенген по 35 евро. Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима

27 мая 2020 13:43
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Новости Беларуси. Страны-члены Евросоюза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шенген по 35 евро. Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима-1

27 мая заявление Совета ЕС распространили в Брюсселе. Как сообщалось, ранее соглашение одобрил Европарламент. Теперь стороны должны обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить все юридические процедуры.

Предполагается, что уже в июле стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро.

Шенген по 35 евро. Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима-4

Некоторые и вовсе получат его бесплатно, в зависимости от цели поездки. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет. Находиться у нас в стране они смогут в два раза дольше – до 180 дней в году.

# Европейский союз # Фотофакт

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