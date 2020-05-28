Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью

Новости Беларуси. Президент Беларуси высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего сотрудничества. Такую оценку глава государства дал 28 мая во время встречи с послом, которая состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько я понимаю, вы собрались в Сербию, к сожалению. Но служба есть служба, я прекрасно понимаю. Очень надеюсь и по-дружески хочу вас попросить передать Президенту, чтобы следующий посол после вас был такой, как вы. Если будет лучше, мы не против. У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей.

При этом Президент выразил свое мнение касательно участия посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске, которое имело неоднозначные последствия для дипломата.

Александр Лукашенко:

Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку.