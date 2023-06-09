Этим дестабилизируют общество. Зачем Запад заостряет внимание людей на несуществующих проблемах в других странах?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Миф о том, что есть место, где нет проблем, неудобств и трудностей, для нас крайне приятен. И вроде как все понимают, что это утопия, но в глубине души многим хочется совершенства. Это нормально, мы так устроены. К этой закономерности нередко обращаются провокаторы недовольств. Потому одна из любимых тем информационно психологического воздействия на стабильность общества – наличие актуальных задач в их стране. Однако, рассуждая в формате такой риторики, будто бы у других ничего подобного нет. Сплошь вокруг идеальный мир. Зато вот у нас якобы нечто страшное!
Эмоциональная вовлеченность людей в алгоритмы подобной «логики» призвана понижать критичность. Тоже, к слову, довольно выборочно – лишь к деструктивным вбросам со стороны врагов, не замечая противоречий. Предубеждения и эмоции представляют собой определенный заряженный симбиоз. Что для дальнейшей «работы» с толпой компонент очень важный и нужный. Как перспективный задел. По этой причине провокаторы столь внимательны к проблемным вопросам на территории той страны, где намерены «зарядить» народ. Ведь абсолютно любой «проблемный» вопрос уже сам по себе несет потенциал напряжения. В человеческой психологии это тоже закономерно. При конструктивном подходе как раз данное напряжение созидательно. При деструктивном и вражеском – несет разрушение.
Так, например, когда наш Президент говорит о какой-либо проблематике в Беларуси, это, как правило, для того чтобы сформулировать перечень задач на ближайшее время. По сути, как раз для этого обычно любой народ избирает себе Президента: чтобы тот возникший проблемный вопрос умел трансформировать под набор актуальных целей. У задачи всегда есть решение. Это закономерно. Не бывает стран, где бы вообще проблематики не было! А идея о том, что такие есть – это миф. В случае информационных атак очень выгодный. «Меня интересует, как будем жить дальше!», – говорил глава государства на совещании по текущим вопросам вступительной кампании в вузы. Как правило, этот вопрос интересует и всех остальных. Какой бы проблематики еще наша жизнь ни касалась. Ведь если нет актуальных задач – нет развития. А где ставятся цели, там есть достижение.
Алена Дзиодзина:
Информационный же миф обходит эту закономерность. Лишь бы подначивать общество и подкручивать. Именно в этом ключе скрытый враг обычно «волнуется», говоря о проблемных вопросах у нас. Еще одна из наиболее уязвимых подтем лежит в вопросе ошибок. Таким образом, тезис «их быть не должно» может звучать абсолютно по-разному. Устами врагов – как упрек. А в исполнении эффективного лидера – ориентир: если ошибки есть, то нужно исправить. «Если допустили ошибку, надо ее признать. Допустили ошибку? Да, допустили – исправили, вовремя поправили, благодаря тем же людям, которые на это отреагировали. Не надо прятаться и чего-то бояться».
Информационный миф же предполагает, что ее исправить нельзя. Ведь его задача – трубить, что Акелла якобы «промахнулся». Однако и это предубеждение на базе нашего страха ошибок. Хотя при конструктивном к ним отношении их можно и нужно признать. Признать и исправить. С позиции эффективного лидера это смелость. И отличный задел в перспективе развития. С этой позиции даже ошибки – это не промах.