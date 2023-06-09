Этим дестабилизируют общество. Зачем Запад заостряет внимание людей на несуществующих проблемах в других странах?

Алена Дзиодзина, психолог:

Миф о том, что есть место, где нет проблем, неудобств и трудностей, для нас крайне приятен. И вроде как все понимают, что это утопия, но в глубине души многим хочется совершенства. Это нормально, мы так устроены. К этой закономерности нередко обращаются провокаторы недовольств. Потому одна из любимых тем информационно психологического воздействия на стабильность общества – наличие актуальных задач в их стране. Однако, рассуждая в формате такой риторики, будто бы у других ничего подобного нет. Сплошь вокруг идеальный мир. Зато вот у нас якобы нечто страшное!

Эмоциональная вовлеченность людей в алгоритмы подобной «логики» призвана понижать критичность. Тоже, к слову, довольно выборочно – лишь к деструктивным вбросам со стороны врагов, не замечая противоречий. Предубеждения и эмоции представляют собой определенный заряженный симбиоз. Что для дальнейшей «работы» с толпой компонент очень важный и нужный. Как перспективный задел. По этой причине провокаторы столь внимательны к проблемным вопросам на территории той страны, где намерены «зарядить» народ. Ведь абсолютно любой «проблемный» вопрос уже сам по себе несет потенциал напряжения. В человеческой психологии это тоже закономерно. При конструктивном подходе как раз данное напряжение созидательно. При деструктивном и вражеском – несет разрушение.

Так, например, когда наш Президент говорит о какой-либо проблематике в Беларуси, это, как правило, для того чтобы сформулировать перечень задач на ближайшее время. По сути, как раз для этого обычно любой народ избирает себе Президента: чтобы тот возникший проблемный вопрос умел трансформировать под набор актуальных целей. У задачи всегда есть решение. Это закономерно. Не бывает стран, где бы вообще проблематики не было! А идея о том, что такие есть – это миф. В случае информационных атак очень выгодный. «Меня интересует, как будем жить дальше!», – говорил глава государства на совещании по текущим вопросам вступительной кампании в вузы. Как правило, этот вопрос интересует и всех остальных. Какой бы проблематики еще наша жизнь ни касалась. Ведь если нет актуальных задач – нет развития. А где ставятся цели, там есть достижение.