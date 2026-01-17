Венгерский премьер осудил планы ЕС по финансированию Украины, назвав их основанными на иллюзиях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес руководства Европейского союза, пишет РИА Новости. По его мнению, масштабная финансовая поддержка Киева строится на нереалистичных ожиданиях.

В своем обращении в социальной сети X глава венгерского правительства привел конкретные цифры. Украина, как он отметил, рассчитывает получить от западных партнеров около 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Орбан подчеркнул, что для его страны подобная сумма имела бы колоссальное значение: этих средств хватило бы на четыре десятилетия пенсионных выплат или на шестьдесят лет поддержки семей с детьми.

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