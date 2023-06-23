Ещё два политических объединения прошли процедуру перерегистрации. Министр юстиции рассказал подробности
Новости Беларуси. Соответствуют всем требованиям обновленного законодательства. Еще два политических объединения Беларуси успешно прошли процедуру перерегистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о Либерально-демократической и Коммунистической партиях.
Торжественная церемония вручения свидетельств состоялась в Министерстве юстиции. Документы лидерам партий вручил лично Сергей Хоменко.
Этому шагу предшествовала серьезная подготовка. Прошли съезды, на которых утвердили новые уставы, корректировке подверглись и другие внутрипартийные документы. Оба объединения успешно справились с модернизацией и теперь готовы плодотворно трудиться в политическом поле страны.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Для нас сегодня праздничный, торжественный день, потому что мы в очередной раз доказали значимость нашей партии, ее активную работу, многочисленность состава.
Гайдукевич: когда нас душат санкциями и угрожают терроризмом, все партии будут стоять рядом. Подробнее здесь.
Напомним, обновленный закон о деятельности политических партий вступил в силу в марте 2023 года. Его основные цели – создание равных условий для партийного строительства и устранение политически несостоятельных объединений. Сегодня в нашей стране зарегистрировано 16 партий, однако реально жизнеспособных, как показывает практика, значительно меньше.
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
На рассмотрении в Министерстве юстиции находится еще рад документов, предложенных рядом партий. Отдельные из этих общественных объединений не соизволили даже выполнить элементарные требования, которые есть в законодательстве. Если вы не способны выполнить требования законодательства, о каком развитии может идти речь? Поэтому действия Министерства юстиции в рамках перерегистрации политических партий будут в строгом соответствии.
Все партии Беларуси должны пройти перерегистрацию до сентября. Деятельность политических объединений, которые не пройдут проверку и не примут решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда.
ЛДПБ и Коммунистическая партия Беларуси успешно прошли перерегистрацию в Минюсте. Подробнее здесь.