Ещё два политических объединения прошли процедуру перерегистрации. Министр юстиции рассказал подробности

Новости Беларуси. Соответствуют всем требованиям обновленного законодательства. Еще два политических объединения Беларуси успешно прошли процедуру перерегистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о Либерально-демократической и Коммунистической партиях.

Этому шагу предшествовала серьезная подготовка. Прошли съезды, на которых утвердили новые уставы, корректировке подверглись и другие внутрипартийные документы. Оба объединения успешно справились с модернизацией и теперь готовы плодотворно трудиться в политическом поле страны.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Для нас сегодня праздничный, торжественный день, потому что мы в очередной раз доказали значимость нашей партии, ее активную работу, многочисленность состава.

Гайдукевич: когда нас душат санкциями и угрожают терроризмом, все партии будут стоять рядом. Подробнее здесь.

Напомним, обновленный закон о деятельности политических партий вступил в силу в марте 2023 года. Его основные цели – создание равных условий для партийного строительства и устранение политически несостоятельных объединений. Сегодня в нашей стране зарегистрировано 16 партий, однако реально жизнеспособных, как показывает практика, значительно меньше.